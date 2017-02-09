快訊震撼新莊 賣翻了！
台鐵產工重返凱道爭休假 盼總統出面解決
2017-02-09 13:26
民進黨立委林岱樺（中）與台鐵產業工會理事長王傑（左）等人9日舉行記者會，林岱樺聲援春節期間休假而被懲處的台鐵員工，呼籲台鐵局撤銷曠職處分。（記者廖振輝攝）
〔記者鄭瑋奇／台北報導〕台鐵產業工會今日再度走上街頭抗議，以改革班表、拒絕打壓為訴求重返凱道，要總統蔡英文出面。
台鐵產工指出，台鐵局長期放任人力不足，使員工近30年來都是輪值全年無休「日夜休」過勞班表，嚴重危害員工身體健康與家庭生活。台鐵產工去年9月成立以來，屢次要求補足人力、改革班表，但台鐵局雖與工會協商數次，但毫無進展且維持現行日夜休班表。
為凸顯日夜休班表對路局員工造成的危險，台鐵產工起春節依法休假行動，然而台鐵局竟不是與工會協商改革班表，而是大動作寄出370份曠職單，成為台灣史上公部門最大規模、最多人數的懲處案例。
去年六月華航罷工時，總統蔡英文力挺空服員罷工，並表示「空服員不是忍無可忍，不會走向罷工，新政府是解決問題的政府，新團隊一定做好最好的溝通。」今日走上街頭就是要找最會解決問題的蔡政府，要求立即改革班表，停止打壓。
台鐵產工今日將透過台鐵局殘害員工現形記、把曠職還給交通部、凱道拍桌等行動劇，訴求包含改革過勞班表，請蔡英文指示台鐵局與台鐵產工展開實質協商，針對現行人力不足與日夜休班表進行討論，確保員工得到實質休息；全面停止打壓，工會發起春節依法休假行動合情合法，請蔡英文要求台鐵局全面撤銷員工曠職單。
廣告
看更多！請加入自由時報粉絲團
生活‧本日最多瀏覽
生活‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 刺青刺一半 爆乳正妹胸部突然爆掉...
- 關帝廟文昌帝君遭火焚 腹中竟有200年小香爐
- 陳建仁逛台北書展 心懸年金改革
- 吳慷仁重返偶像劇 濃妝超不慣
- 63歲男星中風2年無收入 嘗盡人情冷暖
- 彭于晏從嫩演到老 強國點名「最具實力男演員」
- 佔中勢力再起？「長毛」梁國雄參選港特首
- 何潤東春酒跨海撒錢 沈建宏陳奕這樣做
- 寒風中帶妻小陳情 嘉里大榮司機可望復職
- 不堪鄉民酸語 高鳴遺孀靈前淚崩喊告
- 經典賽》官方公布台灣隊陣容 王建民、王維中入列
- 《自由廣場》向華錫鈞上將致敬之外
- 台日3大學課程交流 探究六甲產業文化
- 內閣4新部長齊亮相 各自闡述理念是…
- 辣椒1月營收0.56億元 創22個月新高 年增率70.55％
- 林更新預告婚後生活 鄉民大推認同
- 〈台股青紅燈〉二代張忠謀有多重要
- 「援」來都是假的…七旬爺爺險失金
- 11年前搶銀行413萬元入獄 今搶前妻萬餘元被捕
- 薪資扣除採雙軌制 最遲2020申報適用
- 台紙經營權糾紛 董座簡鴻文公開向社會道歉
- 迪士尼CEO︰孤立主義傷人傷己
- 王光祿開庭 原民會主委夷將‧拔路兒提三論點聲援
- 妮可家暴戲留陰影 下工窩酒吧痛哭
- 彰化塑膠工廠堆高機開進沙堆傾覆 司機被壓死
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Apology issued for questionable member bids
- 中信金報喜 1月EPS達0.25元
- 邱惠美改到咖啡店上班 名嘴酸：神隱還可發業配文？
- 《自由廣場》文資審議委員懂很多？
- 俄異議領袖再被判有罪 角逐總統夢恐斷
- 惡檢殺人奪廟產 顏漢文囚14年10月
- 觀光發展3政策 張景森：推免簽、發展國旅、穩住中客市場
- 老縣長贈2本書 吳澤成代理宜縣長上任
- 誤把點數卡當免費報？ 男子拿了就走觸法
- 林榮基靠海明威度過「被失蹤」日子
- MLB》托瑞要測試這項規則 美球迷怒：會毀掉棒球
- 花甲議事槌 見證高縣議事「輕重」
- 同事一起上班 結果後車撞前車人骨折
- F-35首次在沖繩訓練
- 跟上教練腳步 滬江林蝶準雙20
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：台鐵產工重返凱道爭休假 盼總統出面解決
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分