台鐵產工重返凱道爭休假 盼總統出面解決

民進黨立委林岱樺（中）與台鐵產業工會理事長王傑（左）等人9日舉行記者會，林岱樺聲援春節期間休假而被懲處的台鐵員工，呼籲台鐵局撤銷曠職處分。（記者廖振輝攝）

2017-02-09 13:26

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕台鐵產業工會今日再度走上街頭抗議，以改革班表、拒絕打壓為訴求重返凱道，要總統蔡英文出面。

台鐵產工指出，台鐵局長期放任人力不足，使員工近30年來都是輪值全年無休「日夜休」過勞班表，嚴重危害員工身體健康與家庭生活。台鐵產工去年9月成立以來，屢次要求補足人力、改革班表，但台鐵局雖與工會協商數次，但毫無進展且維持現行日夜休班表。

為凸顯日夜休班表對路局員工造成的危險，台鐵產工起春節依法休假行動，然而台鐵局竟不是與工會協商改革班表，而是大動作寄出370份曠職單，成為台灣史上公部門最大規模、最多人數的懲處案例。

去年六月華航罷工時，總統蔡英文力挺空服員罷工，並表示「空服員不是忍無可忍，不會走向罷工，新政府是解決問題的政府，新團隊一定做好最好的溝通。」今日走上街頭就是要找最會解決問題的蔡政府，要求立即改革班表，停止打壓。

台鐵產工今日將透過台鐵局殘害員工現形記、把曠職還給交通部、凱道拍桌等行動劇，訴求包含改革過勞班表，請蔡英文指示台鐵局與台鐵產工展開實質協商，針對現行人力不足與日夜休班表進行討論，確保員工得到實質休息；全面停止打壓，工會發起春節依法休假行動合情合法，請蔡英文要求台鐵局全面撤銷員工曠職單。