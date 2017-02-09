不只報平安 臉書平安通報站還能提供救援物資交流

2017-02-09 12:52

〔記者陳炳宏／台北報導〕Facebook今天宣布，原本發生天災時會啟動的「平安通報站」，新增「Community Help」功能，將提供用戶於災難發生後尋求或提供援助的溝通平台（如食物、避難中心及運輸工具），網友透過「Community Help」，在災難發生後，能夠尋求或給予援助，並直接透過訊息聯繫對方，Facebook貼文將根據不同的類別及地點分類，使人們更容易找到最需要的援助。

Facebook指出，2015年12月印度清奈發生洪災後，Facebook發現許多人會透過Facebook社團及貼文尋求援助，因此Facebook與專家、人道救援組織一同討論，並執行實地研究，致力於使人們以更簡單的方式尋求或給予援助。

Facebook說明，無論是天然災害或意外事件，如地震或大樓火警，「Community Help」都能提供援助，而且「Community Help」已於美國、加拿大、澳洲、紐西蘭、印度、及沙特阿拉伯進行為期數個禮拜的測試，並根據用戶的回饋不斷改善「Community Help」，Facebook希望將「Community Help」應用於每一個國家、及其他類型的災難事件。

Facebook指出，「Community Help」的使用先決條件，是當災難發生後，「平安通報站」已被啟動，所以今天起，若發生天然災害或意外事故事件，且被相關單位通報Facebook後，用戶將會在「平安通報站」中看到「Community Help」，以尋求或提供援助，並直接透過訊息聯繫。

Facebook在在2014年首先發佈「平安通報站」功能，讓災難發生時能更容易與摯愛親友取得聯繫，Facebook表示，「平安通報站」發佈後已多次幫助人們與親友報平安，相信透過Facebook的社群力能更強化用戶間的互助力量。

Facebook表示，將根據用戶每次使用的回饋，持續提供更好的「平安通報站」及「Community Help」服務，並也致力開發更多其他實用的相關功能，以幫助更多Facebook用戶。