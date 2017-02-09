台鐵產工上街頭爭休假 賀陳旦：事先提假單者從寬認定

2017-02-09 12:57

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕對於台鐵產業工會今日上街遊行，針對依法休假被記曠職及人力不足排班血汗為抗議訴求，交通部長賀陳旦今日再針對台鐵產工情況提出4點說法，台鐵是運輸事業應服務客戶、人力缺額已向行政院爭取、尖峰排班無法人人滿意時，必須要有彈性調度、台鐵調度要講清楚，但請假人應該明確表達把手續弄清楚。賀陳旦強調，目前針對春節有遞假單者將從寬認定，完全沒有提假單讓台鐵手忙腳亂，會積極依程序處理。

賀陳旦認為運輸事業跟所有服務業一樣，都是為客戶存在，像是中華郵政公司原週六要減少服務點，後來經過檢討後前兩天宣布仍維持營運，這件事情上應該注意的是郵政公司多年來在週六營業，存款、匯款服務已跟一般金融界有差別，成功做出市場區隔並建立社會品牌、開拓新業務。今年春節國道交通量成長、事故增加的情況下，並沒造成更嚴重塞車，在這麼多客戶需要使用時，有些同仁就必須要配合才能達成，像是700位國道警察沒有休假，使國道追撞事件能立刻排除，大部分民眾沒感覺事故對交通所造成的影響。不管台鐵、郵政、國道都是在服務客戶，當客戶需要時，即使員工也想要休息，但幫客戶服務或許就能增加收入、市場占有率，進而增加些許年終獎金、升遷機會。

台鐵尖峰性時段人力需求大，長久之計當然是把人力配置到最高需求也能應付得來，但預算不可能為最尖峰配置人力，因此，人力固然要調整，但適當時候用加班做調度在所難免。賀陳旦表示，沒有一例一休前台鐵就已缺員1200人，大概3年前向行政院爭取人力已得到回應，將用5年時間來補齊；但一例一休後人力缺額更擴大至3000人，交通部也已再向行政院爭取人力，基本上行政院是承認勞基法對台鐵衝擊，願意整體考慮增補人力，不過目前尚未有答覆但基本方向是支持；未來預計用3至5年的時間來補足人力。

排班方面，交通部與台鐵局對於所有溝通都不會停止，也認為在人力結構不足下，只有溝通才能爭取大家共識；現在台鐵產工反應輪班工作在作息上面跟家人無法配合，生活上也不便利。賀陳旦說交通部都了解也應該來面對，但過去日夜休不是台鐵獨有，這班表照顧用意多餘刻意不給台鐵增加人力而使用三班制排班；像是輪夜班時，台鐵很多維修或小站，晚上沒有其他交通工具，若不是現在的班表，可能日班下班與要上夜班員工會會要在不安全環境下找交通工具。而且夜班在清晨這段時間除維修同仁外，許多員工並不需要完全投入工作，甚至可以完全休息，雖然不能說是休息中還拿錢，但這類似待命的時間仍有發加班費發給員工。

台鐵產工發動的春節依法休假，賀陳旦說希望就事論事檢討，有表達意願不代表完成請假手續，現在交通部與台鐵局將對於事前有透過電話、簡訊請假的逾百名員工，願意減少嚴厲曠職性處分；但只透過聯署單寫說要請假很，這些員工到底是初一要休還是初三不來上班完全無法了解，因此，即使有表達集體意願，還是應要完成個別請假程序。對於約200人未請假員工，會積極依程序處理。

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