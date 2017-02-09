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寒流來襲期間 公路總局：非必要勿進入高海拔山區

2017-02-09  12:46

〔記者周敏鴻／桃園報導〕寒流9日起影響台灣，公路總局第一區養護工程處已經派遣機具與保全人員進駐桃園市北橫公路46公里到60公里處的高山路段，待命清除可能的降雪或道路結冰，公路總局人員說，將視實際降雪或道路結冰的狀況，機動實施交通管制，屆時將僅開放加掛雪鏈的車輛通行。

公路總局人員呼籲，寒流來襲期間，如非必要請勿進入高海拔山區道路，可以多利用公路總局省道即時路況系統，事先作好行程規劃與應變措施。

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  • 寒流來襲期間 公路總局：非必要勿進入高海拔山區（資料照，記者佟振國攝）

    寒流來襲期間 公路總局：非必要勿進入高海拔山區（資料照，記者佟振國攝）

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