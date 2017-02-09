| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
震撼新莊 賣翻了！
 首頁 > 生活

中資壟斷香港書市 林榮基：台思想出版品遭封殺

銅鑼灣書店前店長陳榮基座談會。（記者趙世勳攝）

2017-02-09  13:16

〔記者楊媛婷／台北報導〕曾被中國非法監禁、「被失蹤」長達數月的香港銅鑼灣書店店長林榮基，今日出席「台港獨立書店座談會」，談到香港出版與書店的問題，林榮基認為必須分兩個面向來說，除商業競爭外，另外就是香港書店批發商現在幾乎都是中資，在選擇書籍時，會有思想審查，他舉專出探討台灣各面向問題、背後精神期待台灣能走向獨立之路的「前衛出版社」為例，表示該出版社的書籍目前已難在香港書市買到。

林榮基指出，香港沒有「獨立書店」這樣的名詞，只有「小書店」，他指出香港書店進書都是經由經銷商，香港九七回歸中國之前，香港有許多進口台灣書籍的小批發商，香港回歸後，小批發商紛紛倒閉，大批發商則幾乎都有中資背景，也因具有中資背景，書籍一定經過「挑選」，他說台灣有個前衛出版社，由於該出版社出版的書籍著重在探討台灣的歷史定位，以及台灣文化等，所出版的書籍背後精神就是追求台灣獨立，因此前衛出版社的書籍統統被中資批發商封殺，另外關於台灣自己的研究等，也都被中資批發商封殺，因此香港書市已經出現文化壟斷的問題。

在文化壟斷之下，林榮基認為也有另一種正面效應出現，他說近年香港人關注自身發展，也想了解香港的文化歷史脈絡，香港有家小書店就是專賣香港人文歷史相關出版品，在社會氣氛的改變下，經營成果相當不錯。

由於之前香港社運人士黃之鋒來台遭黑衣人追打，林榮基來台後，國內也祭出高維安規格，派出十多名維安人員在現場保護林榮基安全，林榮基到座談會後先說台灣維安保護得非常好，也開玩笑說保護得太好，讓他幾乎「沒有自由」，但還是感謝台灣維安的安排。

廣告
  • 銅鑼灣書店前店長陳榮基座談會。（記者趙世勳攝）

    銅鑼灣書店前店長陳榮基座談會。（記者趙世勳攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 中資 林榮基 獨立書店 銅鑼灣書店 香港書市
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✤湖南蛋
暖呼呼～紅薯雞肉湯
甜蜜蜜♡伯爵茶布丁
煮湯食材何時下鍋？
轉寄

標題：中資壟斷香港書市 林榮基：台思想出版品遭封殺


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月9日‧星期四‧丁酉年正月十三日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.