中資壟斷香港書市 林榮基：台思想出版品遭封殺

銅鑼灣書店前店長陳榮基座談會。（記者趙世勳攝）

2017-02-09 13:16

〔記者楊媛婷／台北報導〕曾被中國非法監禁、「被失蹤」長達數月的香港銅鑼灣書店店長林榮基，今日出席「台港獨立書店座談會」，談到香港出版與書店的問題，林榮基認為必須分兩個面向來說，除商業競爭外，另外就是香港書店批發商現在幾乎都是中資，在選擇書籍時，會有思想審查，他舉專出探討台灣各面向問題、背後精神期待台灣能走向獨立之路的「前衛出版社」為例，表示該出版社的書籍目前已難在香港書市買到。

林榮基指出，香港沒有「獨立書店」這樣的名詞，只有「小書店」，他指出香港書店進書都是經由經銷商，香港九七回歸中國之前，香港有許多進口台灣書籍的小批發商，香港回歸後，小批發商紛紛倒閉，大批發商則幾乎都有中資背景，也因具有中資背景，書籍一定經過「挑選」，他說台灣有個前衛出版社，由於該出版社出版的書籍著重在探討台灣的歷史定位，以及台灣文化等，所出版的書籍背後精神就是追求台灣獨立，因此前衛出版社的書籍統統被中資批發商封殺，另外關於台灣自己的研究等，也都被中資批發商封殺，因此香港書市已經出現文化壟斷的問題。

在文化壟斷之下，林榮基認為也有另一種正面效應出現，他說近年香港人關注自身發展，也想了解香港的文化歷史脈絡，香港有家小書店就是專賣香港人文歷史相關出版品，在社會氣氛的改變下，經營成果相當不錯。

由於之前香港社運人士黃之鋒來台遭黑衣人追打，林榮基來台後，國內也祭出高維安規格，派出十多名維安人員在現場保護林榮基安全，林榮基到座談會後先說台灣維安保護得非常好，也開玩笑說保護得太好，讓他幾乎「沒有自由」，但還是感謝台灣維安的安排。