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中國人傷心問「台人為何幫日人打他」鄉民紛紛搶答...

H1Z1深受不少玩家喜愛。（圖片擷取自YouTube）

2017-02-09  15:05

〔即時新聞／綜合報導〕不少玩家喜愛遊戲H1Z1（屍流感），不過，一名中國玩家在玩時，基地卻被日本人與台灣人聯手打爆，這讓中國人相當傷心，詢問台灣人「為什麼那麼恨我們，我們出同一脈」；鄉民見狀後，則紛紛給予解答....。

一名鄉民在PTT八卦版上分享一張擷圖，圖片中一名中國人疑似向台灣人詢問，在玩H1Z1遊戲時，花了3小時把日本人打回基地，「可讓我傷心是，最終出現一幫台灣人幫著日本人來打我們，所有人都震驚了，台灣人幫日本人嗎？」、「為什麼那麼恨我們，我們同出一脈，只不過是政治原因讓我們分割，可我們不是仇人」。

這樣的詢問也讓鄉民在PTT上詢問，「該怎麼回答上述的問題比較好？」其他鄉民見狀後，則紛紛回應，「因為台灣被割讓了」、「那中國人怎麼玩LOL 內戰的概念嗎」、「有什麼好崩潰的 只是個遊戲耶」，還有人認為，「一直意圖強姦別人，被討厭正常吧」、「敵人的敵人就是朋友」、「誰打中國人我就幫忙誰」、「我們本來就是敵對國啊」、「對台灣來說，日本一直都是朋友阿」。

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  • 圖片中一名中國人疑似向台灣人詢問。（圖擷取自PTT）

    圖片中一名中國人疑似向台灣人詢問。（圖擷取自PTT）

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