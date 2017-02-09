助塞爾維亞難民不斷炊 慈濟海外志工伸援

2017-02-09 12:48

〔記者陳炳宏／台北報導〕2016年，慈濟志工即於塞爾維亞關注難民並進行熱食與冬衣發放，今年2月，來自德國、義大利、奧地利、新加坡、馬來西亞，以及鄰近的波士尼亞和當地志工，共7國21人，持續前往塞爾維亞歐普難民營進行關懷與發放，但難民的飲食與物資需求，也成為人生地不熟的志工一大考驗，恰巧印尼當地志工在當地剛成立食品公司，順利克服食物與飲水問題，成為一樁善因緣。

慈濟基金會表示，今年一月，印尼實業家林逢生前往花蓮向證嚴法師拜年，當時林逢生聊起自己剛於塞爾維亞成立食品公司，而當慈濟志工帶著難民委員會預先提出的需求，7600件的貼身衣褲，前往邊境難民營進行發放時，才發現當地食糧、飲水匱乏，其中原本難民營早餐因故即將斷炊，志工除安排衣物發放，也向花蓮本會回報。

慈濟基金會立即與林逢生取得聯繫，林逢生在塞爾維亞的公司員工也隨即運來100多箱泡麵，解決早餐即將斷糧的危機，並協助採購食物和乾淨的飲用水；證嚴法師對於這個因緣非常感動，他感恩海外實業家「取之於當地、用之於當地」的精神，請志工串連這家公司與塞國難民委員會，讓難民能有固定的慈善機構來幫助。

食品公司員工安通尼爾斯表示，這些泡麵很適合他們，不管是要吃乾的、還是吃湯的，都很容易烹煮，而食品公司副經理奧可塔則表示，再次謝謝慈濟，讓他們有時間，有機會去幫助這些難民。

慈濟基金會表示，近年龐大的難民潮，讓歐洲各國傷透腦筋，但慈濟志工不分種族、宗教、國家，跨越重重關卡，希望為這群受苦的難民重建有尊嚴的生活，讓他們在逃離烽火的顛沛流離時，感受到愛的力量，見到一線曙光。