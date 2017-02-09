十方啟能中心週六元宵燈會 施放環保天燈

2017-02-09 12:27

〔記者蘇金鳳／台中報導〕再過一天就是元宵節，十方啟能中心11日將舉辦元宵點燈祈福活動、二手商品的義賣，今年約設有2、30個攤位，不同以往，十方啟能中心首度點亮環保天燈，不用火燒且可回收，十方今天試放，要祈求社會平安祥和。

十方啟能中心每一年都會在元宵節前後，舉辦元宵活動，結合當地店家及社區，進行二手物及美食的園遊會，為十方籌募經費。

但是，由於今年一例一休的實施，而活動又在週六、日舉辦，很多企業向十方啟能中心反映，若週六、日贊助設攤活動，要給員工加班費，除非員工要以志工身分參加，因此今年無法參加，未來是否參加，則尚在觀望。

因此，十方啟能中心的園遊會攤位減少，也不敢賣園遊券，只能自設2、30個攤位，全都由志工及慢飛天使的家長來協助設攤，將愛心企業所捐的產品、文具用品及嬰兒用品等拿出來賣，而飲食攤位則由十方的廚師們來負責。

以往十方啟能中心，為了感謝愛心人士的捐款，都會在海拔200公尺的十方校區十方嶺上，高掛800顆平安燈籠，成為平安燈，以表達對捐款者的感謝，並且對社會祈福。

今年十方啟能中心成立滿30年，首次在十方施放10座70公分x140公分的中型環保天燈，這些天燈跟一般天燈不一樣，是跟汽球一樣，用氫氣充氣，而且每一盞天燈用線繫住，會飛上天空，但卻可以拉回回收。

十方啟能中心主任游月菊表示，施放環保天燈在於祈求國泰平安，社會祥和，事事順利。

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