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冷颼颼 史前館推鑽木取火體驗好應景

小朋友學習史前人類用火的技術及智慧。（記者張存薇攝）

2017-02-09  12:20

［記者張存薇／台東報導］寒流來襲！學學古人鑽木取火、體驗史前生活！台灣史前文化博物館今天起一連2天，推出「雞祥如意-火力全開～原始小科學-鑽木取火」體驗營，帶領小朋友學習各種鑽木取火、挖火坑的先人智慧，讓小朋友更樂於親近博物館；史前館表示，未來為持續推出各種體驗營隊，讓「博物館不再冷冰冰」。

小朋友們一早報到後，隨即參觀史前館各種新科技互動裝置，也到戶外體驗鑽木取火，原來史前人類利用弓式、舵式、滑木式3種方式取火，小朋友嘗試以後直呼好困難！

史前館副館長林志興指出，史前文化已經不存在了，透過發現與探索可以重現過去，親子活動是最有趣也最有效的探索方式，所以今年起將持續推出各種主題體驗，讓小朋友從做中學、了解史前文化。

史前館公共服務組長傅鳳琴表示，除了取火主題，未來還有製陶、製繩等課程體驗，歡迎各國中小預約體驗，此外，史前展廳亦有導覽與全新互動裝置體驗等。

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  • 史前人類利用弓式、舵式、滑木式3種方式取火，小朋友體驗後大呼好難喔。（記者張存薇攝）

    史前人類利用弓式、舵式、滑木式3種方式取火，小朋友體驗後大呼好難喔。（記者張存薇攝）

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