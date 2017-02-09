民眾憂寒流來襲街友何歸？社會處：已派員關心

2017-02-09 12:15

〔記者王駿杰／新竹報導〕冷氣團壟罩全台，各地普遍氣溫驟降，有民眾發現，新竹市天公壇旁公園仍有3至4名街友露宿，他擔心街友在寒流期間受凍，恐有生命安危，希望相關單位能重視，給予幫助。

市府社會處說，接獲通報立刻派員前往關心，除帶保暖物資給公園內3名街友，也詢問寒流期間是否需要幫忙，並要求維護環境整潔，其中，一名蔡姓男子身體狀況欠佳，已經在社工陪同下就醫。

社會處指出，寒流期間，大部分不願接受安置的街友會自行尋找遮蔽處，社會處定期會派社工前往關心，給予物資上協助，民眾若發現需要幫助的街友，可和社會處聯繫。

反映民眾楊先生指出，天公壇旁公園近期出現多名街友，紛紛睡在公園內軟墊上，他擔心，最近氣溫偏低，街友們會喝酒取暖，很容易失溫，對生命造成危險，日前就有一名街友疑身體狀況欠佳，口吐鮮血，他希望相關單位能重視街友問題，盡快在寒流來襲前給予關心。