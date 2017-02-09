| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
震撼新莊 賣翻了！
 首頁 > 生活

民眾憂寒流來襲街友何歸？社會處：已派員關心

2017-02-09  12:15

〔記者王駿杰／新竹報導〕冷氣團壟罩全台，各地普遍氣溫驟降，有民眾發現，新竹市天公壇旁公園仍有3至4名街友露宿，他擔心街友在寒流期間受凍，恐有生命安危，希望相關單位能重視，給予幫助。

市府社會處說，接獲通報立刻派員前往關心，除帶保暖物資給公園內3名街友，也詢問寒流期間是否需要幫忙，並要求維護環境整潔，其中，一名蔡姓男子身體狀況欠佳，已經在社工陪同下就醫。

社會處指出，寒流期間，大部分不願接受安置的街友會自行尋找遮蔽處，社會處定期會派社工前往關心，給予物資上協助，民眾若發現需要幫助的街友，可和社會處聯繫。

反映民眾楊先生指出，天公壇旁公園近期出現多名街友，紛紛睡在公園內軟墊上，他擔心，最近氣溫偏低，街友們會喝酒取暖，很容易失溫，對生命造成危險，日前就有一名街友疑身體狀況欠佳，口吐鮮血，他希望相關單位能重視街友問題，盡快在寒流來襲前給予關心。

廣告
  • 有民眾發現，新竹市天公壇旁公園仍有三至四名街友露宿，他擔心街友在寒流期間受凍，恐有生命安危。（記者王駿杰攝）

    有民眾發現，新竹市天公壇旁公園仍有三至四名街友露宿，他擔心街友在寒流期間受凍，恐有生命安危。（記者王駿杰攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 寒流 街友
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✤湖南蛋
暖呼呼～紅薯雞肉湯
甜蜜蜜♡伯爵茶布丁
煮湯食材何時下鍋？
轉寄

標題：民眾憂寒流來襲街友何歸？社會處：已派員關心


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月9日‧星期四‧丁酉年正月十三日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.