這款湯圓熱量最高！吃1顆要走21分鐘消耗熱量

2017-02-09 12:18

〔記者林彥彤／台北報導〕應景元宵吃湯圓，當心熱量超標！再過幾天就是元宵節了，衛福部國健署今天就公布各類市售湯圓熱量調查結果，結果熱量最高的是「紫糯湯圓（花生）」，一顆熱量就高達72.6大卡，以60公斤成人為例，須快走21分鐘才能消耗熱量，國健署建議，民眾選購湯圓時要看標示，並減少調味與搭配運動來消耗熱量。

國健署調查市售各式湯圓，包含「芝麻湯圓」、「花生湯圓」、「紫糯湯圓（芝麻）」、「紫糯湯圓（花生）」、「包餡小湯圓（芝麻）」、「包餡小湯圓（花生）」、「無餡紅白小湯圓」以及鮮肉湯圓，發現熱量最高的為紫糯湯圓花生口味，每顆熱量達72.6大卡；芝麻口味達71.4大卡，其他甜湯圓每顆熱量也有70大卡以上，而鮮肉鹹湯圓熱量也達59.6大卡。

國健署社區健康組長林莉茹表示，以正常成人體重60公斤靜態工作者計算，每日所需熱量為1800大卡、脂肪不超過熱量的30％（即540大卡）以及飽和脂肪不超過20公克；若估算吃4顆包餡芝麻湯圓或5顆包餡鮮肉湯圓，就等於吃進1碗白飯熱量，那當天飯量就應減少1碗。

林莉茹建議，民眾吃一顆湯圓最好就快走21分鐘來消耗熱能，而在選購湯圓時，也應注意其營養成分，烹煮的方式則可以自然添加物（如薑、桂圓等）取代甜湯，另外，有慢性疾病或腎性疾病者也要留意攝取鹹湯圓時鈉的含量。