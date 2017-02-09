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無輻射治療兒童心律不整 台大創首例
2017-02-09 12:08
〔記者林惠琴／台北報導〕首例！國內每年約新增200名兒童罹患心律不整，若未妥善治療，恐有死亡風險，過去治療以藥物控制為主，一旦停藥卻仍有發病機會，儘管心導管技術進步足以根治，但要搭配使用X光機，有輻射線暴露的風險，不過，去年台大醫院引進無輻射線心導管3D立體定位系統，現年16歲的梁同學成為台灣首例接受零輻射心導管治療的兒童心律不整個案。
台大兒童醫院小兒心臟科主治醫師邱舜南表示，心律不整為心臟多一條或多條不正常的傳導系統，進而造成短路現象，促使心跳飆升，患者可能會莫名胸悶、胸痛，也可能一發作就造成昏厥，甚至猝死。
邱舜南指出，國內18歲以下心律不整發生率約千分之一，尤其1歲以下、6歲以上是發病高峰，若使用心導管治療，必須搭配X光機，透過輻射透視來定位導管與心臟的位置，但也就有輻射線暴露的情況，國外平均為33分鐘，台大醫院平均為26分鐘，由於輻射線可能影響基因等，尤其兒童的器官尚未發育成熟，受害風險恐更大，因此目前世界各國專家均建議要在可能範圍內減少輻射線暴露時間，以減少未來可能的傷害。
在寶佳公益慈善基金會的捐贈下，去年12月台大醫院引進無輻射線心導管3D立體定位系統，邱舜南說，此系統主要透過貼片建立電磁場來定位導管與心臟的位置，現在該院已將輻射線暴露時間大幅縮減至10秒以下，接受此療法的10名患者中，更有4名是完全零輻射。
其中，現年16歲的梁同學，從國小二年級發現心律不整問題後，就長期感到困擾，原本國小是1、2年發病1次，但進入國中後，發病頻繁，變成1、2個月1次，只要劇烈運動就會發作，每次送急診心跳都狂升每分鐘200下，但去年底接受手術後，現在已經可以正常活動，很開心終於能好好打籃球！
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