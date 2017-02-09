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安農溪畔淪偷倒垃圾熱點 三星鄉要揪元凶
2017-02-09 12:10
三星鄉安農溪畔常被偷倒廢棄物，鄉長黃錫墉（右一）向偷倒者宣戰。（記者江志雄攝）
〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭縣三星鄉安農溪畔淪為不肖業者偷倒垃圾的熱點，鄉長黃錫墉今天會勘後，決定在當地路口加裝監視器，責付清潔隊會同相關單位聯手監控，要揪出偷倒元凶。
三星鄉尾塹村安農溪畔一帶的鄉間，車流少，住戶不多，夜間人跡罕至，不肖業者常利用深夜時段載運廢棄物到此偷倒，倒了就跑，因幅員遼闊，沒有路燈設施，不易查緝，清潔隊防不勝防。
黃錫墉今天會同鄉代曾茂照、尾塹村長張呈漢等人，到尾塹村安農溪堤防勘察，發現偷倒地點涵蓋私有地、排水溝、路旁空地，偷倒廢棄物有彈簧床、木板、衛浴設備零組件；黃錫墉說，若查獲不法，可依違反廢棄物清理法第46條規定，處1年以上5年以下徒刑，得併科1500萬元以下罰金。
黃錫墉請鄉親注意可疑車輛提供線索，協助清潔隊揪出不法業者，三星鄉公所清潔隊電話：03-9891980。
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