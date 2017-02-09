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昨晚施做人造雨 水利署：雖有效果但不多

2017-02-09  11:56

〔記者陳炳宏／台北報導〕針對日前全台水情已經進入稍緊綠燈警戒，水利署昨把握寒流前緣降雨機會，晚間於石門水庫進行人造雨造雨作業；於7點40分與8點25分，各燃放2支ICE暖雲焰劑，最後觀測降雨效果以復興站12mm及霞雲8mm為最大 ，降雨量10％，水利署表示，雖有效果但仍屬有限。

水利署指出，根據昨晚現場作業照片顯示，暖雲焰劑燃放後順利升空，軌跡分析顯示焰劑升空後進入雲層，實際觀察作業後局部回波強度略增且範圍擴大，並朝集水區移動，經觀測石門水庫集水區降雨以復興站12mm及霞雲8mm為最大，但因本次鋒面條件不佳，增雨確有效果但仍屬有限，估計約增加降雨量10％。

水利署指出，由於氣象預報未來一週屬乾冷氣候，但為增加集水區降雨量，水利署仍不放棄任何可能機會，將俟機啟動人工增雨作業。

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  • 水利署8日晚間在石門水庫施行人造雨。（水利署提供）

    水利署8日晚間在石門水庫施行人造雨。（水利署提供）

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