「把日照中心搬到家了」 長照2.0升級 還能客製化

2017-02-09 12:02

〔記者吳亮儀／台北報導〕「請問社工師，我們家婆婆今天不想去日照中心，我又急著要去上班了，我該怎麼辦？」、「我和太太下個月要參加公司的自強活動，家中失能的爸爸晚上誰來照顧？」

因應家庭照顧者臨時托顧需求，為失能、失智者提供多元照顧，衛福部去年起推動小規模多機能服務，強調以老人為中心的照顧取向，將現有的日間照顧中心擴充，辦理居家服務、臨時住宿等多元服務。

衛福部社家署副署長陳素春表示，依長者服務需求，提供「客製化、個別化」的照顧服務，家中長輩即使白天不想去日照中心，也會有了解長輩習性的照顧服務員到家中關懷服務。

另外，家屬有臨托需求的時候，可以將長輩送到平日參與活動的日照中心，夜間在熟悉的工作人員陪伴下，獲得安適、自在的照顧服務，達到有效支持家庭照顧者的政策目標。

全台總計有19個縣市、佈建40處小規模多機能服務中心，可造福逾1600名長者。