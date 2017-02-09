解斷尾求生之謎 台師大證實尾巴是蜥蜴存活關鍵
翠斑草蜥遇到掠食者時會斷尾求生，而斷掉的尾巴經過兩三個月後會再長回來，顏色、觸感就會與其他身體部位不一樣，台師大團隊也根據此特徵，來記錄蜥蜴斷尾求生與之後的存活率。（記者吳柏軒攝）
〔記者吳柏軒／台北報導〕斷尾求生是蜥蜴本能，但科學界長期在實驗室假設，缺乏野地觀察與證實，台灣師範大學生命科學系團隊8年來捕捉紀錄1萬2000多隻蜥蜴，搭配中華鳥會近200萬筆賞鳥紀錄，交叉分析下發現，蜥蜴斷尾與捕食鳥種體型大小相關，更證實斷尾後存活率下降3成，但長回尾巴後存活率恢復，此真實生態界的存活趨勢獲國際期刊《英國皇家學會報告》認可刊登。
台師大生科系教授林思民說，科學界長期假設蜥蜴尾巴很重要，也在實驗室內進行各類斷尾研究，但缺乏野外行為觀察，更無法直接證明尾巴與「存活」相關，研究團隊從2006年開始，在北海岸金山地區長期追蹤「翠斑草蜥」族群動態，趁夜晚草蜥睡覺時捕捉並標記每隻個體，8年來累計了1萬2000多筆蜥蜴資料庫，其中也包含了每隻蜥蜴的斷尾數據，並追蹤其生老病死。
但林思民說：「誰偷走蜥蜴的尾巴？」成了團隊疑惑，較多假設是受到鳥類捕食，但野外觀察紀錄十分罕見，這時便想到，中華鳥會也從1970年代開始記錄賞鳥人回傳的賞鳥紀錄，資料庫也累計近200萬筆，因此透過蜥蜴棲地的鳥類出沒紀錄，將蜥蜴斷尾率、存活率等資料，與各種鳥類出沒數量交叉對比，得出相關研究。
研究論文的主要作者、台師大生科系博士生林展蔚表示，研究發現，小型鳥類（紅隼、紅尾伯勞）出沒時，斷尾率大幅提升，但大型鳥類（黃頭鷺）則對斷尾率無明顯影響，而是直接使棲地的草蜥大量不見；研究在更進一步分析，意外發現，當蜥蜴斷尾其存活率下降2到3成，而當尾巴長回來之後，存活機率也跟著完全恢復。
林思民說，過去科學界都猜「尾巴很重要」，但很少能真的證明，而團隊在研究蜥蜴時，也並未想到鳥類出沒數據的重要性，幸好台灣有中華鳥會的長期記錄，也顯示出「公民科學」的重要性，研究將龐大的蜥蜴資料與鳥類資料做結合，更是生物領域史無前例嘗試。
林展蔚說，研究因首度證實蜥蜴斷尾與再生，都跟其存活機率有密切相關，因此受到《英國皇家學會報告》重視，未來有機會也將在更深入探討，蜥蜴尾巴在環境棲地中，如何進行行動、跳躍等分析，深入探究蜥蜴這位「草叢游泳者」的秘密。
翠斑草蜥。（記者吳柏軒攝）
彰化環保聯盟理事長蔡嘉陽拍下黃頭鷺（牛背鷺）捕時草蜥的珍貴畫面，提供台師大團隊真實生態系中的鳥類捕食與蜥蜴斷尾情況研究參考。（蔡嘉陽攝、林思民提供）
台灣師範大學生命科學系研究教授林思民（左四）、博士生林展蔚（左三）等組成團隊，研究蜥蜴斷尾，透過中華鳥會資料，以大數據分析證實其存活機率，研究登上國際《英國皇家學會報告》。（記者吳柏軒攝）
看更多！請加入自由時報粉絲團
- 全台急凍淡水僅9.7度！ 18縣市低溫特報
- 今晚全台急凍！這張圖讓你搞懂全台低溫資訊
- 社子島開發案「自願」進入二階段環評
- 安農溪畔淪偷倒垃圾熱點 三星鄉要揪元凶
- 昨晚施做人造雨 水利署：雖有效果但不多
- 刺青刺一半 爆乳正妹胸部突然爆掉...
- 不堪鄉民酸語 高鳴遺孀靈前淚崩喊告
- 高鳴遺書曝光 叮嚀兒女照料母親
- 李英愛放話收視破20％撲台 宋承憲7歲就婚頭
- 勵政達 李鎮宇 精雕青春肉體
- 三峽河濱自行車道 可直通老街囉
- 咖啡樹套不織布防寒 遠看像綿羊
- 川普禁令聽證會 「政府立論薄弱」
- NBA》不受禪師影響 教頭力挺甜瓜「很願意留住他」
- 經典賽》官方公布台灣隊陣容 王建民、王維中入列
- 安徽工廠大爆炸影像曝光！ 全城「黑夜變白晝」
- 屏東廣興國小驚見半裸女屍 疑被性侵丟棄
- 國民黨副秘書長違選罷法 二審仍判刑2年10月
- 引述金恩妻信件 美參院戰神華倫竟遭禁言
- 台人涉澳洲非法打工 外交部指「情節輕微已回台」
- 檢察總長出不出庭？最高法院和法務部針鋒相對
- F-35首次在沖繩訓練
- 大樓糞管爆屎尿流出結凍 住戶超怕天氣回暖…
- 搶超商惡少已可出院 8名警力戒護帶回偵訊
- 美教長任命案表決 副總統一票定奪
- 叔叔跟妳一起玩 男商場亂摸8歲女童
- 竹市投入28億 新、改建國中小校舍
- 〈實現我的旅遊夢〉山水盟─紐西蘭蜜月行
- 抗議空污嚴重 行動劇消滅隱形怪
- 人頭黨員問題 蔡正元：馬英九時代遺物
- 文瑾瑩3度手術 搶救右臂報平安
- 超敬業！女駭客盜50萬筆個資 1年不出門不洗澡
- 《自由廣場》向華錫鈞上將致敬之外
- 花甲議事槌 見證高縣議事「輕重」
- 肉身阻擋張志軍 魏揚等8人二審獲判無罪
- 福德宮迎財神 送招財符大樂透
- 恐怖巨鱷猛吞斑馬 口中竟探出一顆頭…
- NBA》前尼克球星鬧場 遭驅逐並被逮捕（影音）
- 台北燈節嘉年華遊行 週六中華路封閉
- 中山高南屯路段2車擦撞 4人輕重傷
- 亞洲自由車賽 我單日4銀
- 台中人口將超越 市府︰不追求數字成長
- 蔡英文：將傾全國之力推動觀光
- 女星上節目沒穿內褲 鏡頭疑似拍到裸露下體...
- 檢警嚴防 井天博落跑重演
標題：解斷尾求生之謎 台師大證實尾巴是蜥蜴存活關鍵
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email