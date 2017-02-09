解斷尾求生之謎 台師大證實尾巴是蜥蜴存活關鍵

翠斑草蜥遇到掠食者時會斷尾求生，而斷掉的尾巴經過兩三個月後會再長回來，顏色、觸感就會與其他身體部位不一樣，台師大團隊也根據此特徵，來記錄蜥蜴斷尾求生與之後的存活率。（記者吳柏軒攝）

2017-02-09 11:54

〔記者吳柏軒／台北報導〕斷尾求生是蜥蜴本能，但科學界長期在實驗室假設，缺乏野地觀察與證實，台灣師範大學生命科學系團隊8年來捕捉紀錄1萬2000多隻蜥蜴，搭配中華鳥會近200萬筆賞鳥紀錄，交叉分析下發現，蜥蜴斷尾與捕食鳥種體型大小相關，更證實斷尾後存活率下降3成，但長回尾巴後存活率恢復，此真實生態界的存活趨勢獲國際期刊《英國皇家學會報告》認可刊登。

台師大生科系教授林思民說，科學界長期假設蜥蜴尾巴很重要，也在實驗室內進行各類斷尾研究，但缺乏野外行為觀察，更無法直接證明尾巴與「存活」相關，研究團隊從2006年開始，在北海岸金山地區長期追蹤「翠斑草蜥」族群動態，趁夜晚草蜥睡覺時捕捉並標記每隻個體，8年來累計了1萬2000多筆蜥蜴資料庫，其中也包含了每隻蜥蜴的斷尾數據，並追蹤其生老病死。

但林思民說：「誰偷走蜥蜴的尾巴？」成了團隊疑惑，較多假設是受到鳥類捕食，但野外觀察紀錄十分罕見，這時便想到，中華鳥會也從1970年代開始記錄賞鳥人回傳的賞鳥紀錄，資料庫也累計近200萬筆，因此透過蜥蜴棲地的鳥類出沒紀錄，將蜥蜴斷尾率、存活率等資料，與各種鳥類出沒數量交叉對比，得出相關研究。

研究論文的主要作者、台師大生科系博士生林展蔚表示，研究發現，小型鳥類（紅隼、紅尾伯勞）出沒時，斷尾率大幅提升，但大型鳥類（黃頭鷺）則對斷尾率無明顯影響，而是直接使棲地的草蜥大量不見；研究在更進一步分析，意外發現，當蜥蜴斷尾其存活率下降2到3成，而當尾巴長回來之後，存活機率也跟著完全恢復。

林思民說，過去科學界都猜「尾巴很重要」，但很少能真的證明，而團隊在研究蜥蜴時，也並未想到鳥類出沒數據的重要性，幸好台灣有中華鳥會的長期記錄，也顯示出「公民科學」的重要性，研究將龐大的蜥蜴資料與鳥類資料做結合，更是生物領域史無前例嘗試。

林展蔚說，研究因首度證實蜥蜴斷尾與再生，都跟其存活機率有密切相關，因此受到《英國皇家學會報告》重視，未來有機會也將在更深入探討，蜥蜴尾巴在環境棲地中，如何進行行動、跳躍等分析，深入探究蜥蜴這位「草叢游泳者」的秘密。

翠斑草蜥。（記者吳柏軒攝）

彰化環保聯盟理事長蔡嘉陽拍下黃頭鷺（牛背鷺）捕時草蜥的珍貴畫面，提供台師大團隊真實生態系中的鳥類捕食與蜥蜴斷尾情況研究參考。（蔡嘉陽攝、林思民提供）