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高雄馬拉松碰上放煙火 環團批讓選手吸毒氣
2017-02-09 11:50
〔記者葛祐豪／高雄報導〕本月12日登場的高雄國際馬拉松比賽，共有2萬多名跑者參加，但環團批高雄空污最嚴重季節，是從每年10月到隔年3月，今年在比賽前6小時，又碰上市府施放超過20分鐘的元宵煙火，「這是讓選手吸毒氣嗎？」
包括高雄健康空氣行動聯盟、簡單生存節等10餘個環團，今天上午站出來，批評高雄市舉辦馬拉松施放煙火，讓選手吸毒氣，把人當空氣清淨機，呼籲選手戴上PM2.5口罩，參加2月19日的高雄反空汙大遊行。
環團強調，根據環保署公布的PM2.5檢測資料，高雄市是南部空氣品質最差城市，2016年11月起的每月PM2.5月平均值，分別為40.7、45.4、45.3、40μg/m3（微克/平方公尺），約是世界衛生組織年平均標準值的2.7~3倍。
環團說，但高雄市教育局將於12日清晨6點舉辦高雄國際馬拉松比賽，總計有31國、308名國外跑者及2萬多名國內跑者參加，「為何高雄市政府無視路跑選手的健康，在此空污嚴重時刻舉辦路跑？」
尤其是，高雄市政府訂於12日凌晨0點，在西子灣與旗津防波堤，施放超過20分鐘的元宵煙火，這會產生更多致癌性PM2.5。
環團建議，高雄每年從10月到隔年4月，都不適合舉辦路跑，呼籲市府於今年4月議會開議時，專案報告提出空汙解決辦法，並明確承諾南部空汙天數逐年減少。
對此，高雄市環保局強調，馬拉松比賽前，會加強沿線道路的洗塵工作，這幾天也通知工廠降載減碳。由於寒流接近，高雄地區的風速較強，預期到12日比賽當天之前，高雄的空氣品質均有改善。
高市府也表示，西子灣與旗津防波堤的元宵煙火，是今年首度施放，吸引數十萬人潮參觀，由於是在海邊施放，預估對馬拉松比賽的影響不大。
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