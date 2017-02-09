快訊震撼新莊 賣翻了！
情人節將至 六福村動物也放閃
2017-02-09 11:40
六福村公布動物放閃照，狐獴借位偷親親的模樣十分可愛。（六福村提供）
〔記者蔡孟尚／新竹報導〕狐獴借位偷親親、環尾狐猴深情凝視！新竹縣六福村主題遊樂園公布園內野生動物溫馨互動畫面，呼應情人節在網路上幫牠們「曬恩愛」，閃瞎一堆網友的眼睛。
六福村表示，這些動物們相親相愛的畫面，是保育員平常幫牠們拍下的，看起來自然且甜蜜指數爆表，例如有隻狐獴就被拍下疑似借位偷親旁邊那專注看著前方的另隻狐獴，還有2隻環尾狐猴深情對看，畫面美感不輸韓劇。
六福村也針對情人節推出「情人限定雙人套票999」活動，即日到19日情侶檔到服務中心嘴對嘴親吻10秒，就可享有這項優惠，詳情可上六福村官方網站
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