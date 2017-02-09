景氣寒冬愛心也結凍 家扶助學幸福金僅募五成

2017-02-09 12:00

〔記者陳炳宏／台北報導〕9歲的阿方一邊把保麗龍盒當作電腦，一邊聚精會神地看著從學校圖書館借回來的《一千零一夜》，幻想著自己正在用電腦打心得報告，當社工問有沒有壓歲錢？阿方回答，「有哇！阿公給我100元，阿嬤也給我100元，這是我一整年的零用錢。」弱勢兒早熟、懂事，卻也更讓人不捨，而今年逢景氣寒冬，家扶基金會表示，助學幸福金2000萬的募款目標，截至目前僅達去年同期的5成，呼籲更多愛心民眾可以成為孩子的守護幸福天使。

家扶基金會表示，像阿方這樣9歲、單親家庭弱勢兒，在家扶占7成，如不含政府及民間單位補助，有54.6％的家庭每月平均工作收入在2萬元以下；2至3萬元間也占34.4％。家扶調查，更有約2成5（24.9％）的孩子平常是沒有零用錢的，6成1（61.5％）有零用錢但不固定，甚至所拿到的零用錢是過年僅有的紅包錢。

此外，隨著新學期開始，在學業用品花費上，72％平均每個月在500元以下，多數的家扶孩子過年後所面臨的第一道生活難關，就是籌措學費與生活費，為讓孩子穩定學習，家扶呼籲民眾可以分享一點點的愛，協助募集弱勢孩子的助學幸福金，幫助他們迎接開學，好好讀書。

家扶基金會執行長何素秋表示，為了提供貧困家庭孩子基本生活照顧及充分學習的機會，推動「無窮世代」計畫，將募集2000萬元助學幸福金，補助兒童生活、就學所需費用，以維持基本生活所需、穩定就學、提升學業表現等。透過家扶助學幸福金的資助，安排孩子補強最弱的課業學習，購買新學期的參考書及學用品。

何素秋再次呼籲，孩子的教育不能等，邀請民眾發揮愛心，成為這群孩子的幸福天使，拉他們一把，提供教育資源學習與機會，讓高度貧困弱勢孩子也能快樂學習，擁抱屬於一般孩子該有的幸福。家扶捐款專線為（04）2206-1234分機115；郵政劃撥戶名：家扶基金會／帳號：00224801（註明：無窮世代）；也可以家扶基金會官網線上捐。