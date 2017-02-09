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這科學園區好有愛 1個月募150萬元善款助弱

第2屆南科愛心月成果發表，共募得逾150萬元。（記者吳俊鋒攝）

2017-02-09  11:39

〔記者吳俊鋒／台南報導〕邁入第2屆的南科愛心月公益活動，在當地廠商、店家、學校、社團，還有行政機關…等各界的熱情力挺下，才1個月的時間，就募得了逾150萬元的善款，金額是去年的2倍，令人感動，今天捐給台灣世界展望會，將幫助園區周邊弱勢戶的家庭醫療之用。

這場活動由南科管理局、扶輪社，還有世展會等共同舉辦，去年12月13日起跑，以1個月的時間，向園區廠商及其員工募款，匯聚愛心能量，捐助弱勢家庭，今天上午成果發表。

世展會頒發感謝狀給各相關單位，也帶來受助兒童手繪的祝福紅包，分送熱情參與愛心月活動的企業代表，場面喜氣、溫馨。

今年的善款金額高達150萬4751元，台灣世展會市場行銷處長陳維智表示，除了在各廠商的餐廳，以及利用尾牙活動，設攤義賣之外，員工平時也慷慨解囊，或公司直接撥款挹注，讓勸募成果斐然，很感謝大家的愛心。

南科管理局長林威呈說，今年參與的單位增加，也帶動了善款的捐助，希望這份愛心一直持續下去，幫助南科周邊家庭轉變生命，過得更好。

林威呈指出，去年有善化、新市、安定等南科周邊58戶、211人受惠，今年善款倍增，可以再擴大公益服務，造福更多弱勢。

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