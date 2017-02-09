不滿公保金併入所得替代率計算 全教產怒吼
全教產9日在教育部前舉行「政府枉顧公保法豪奪公保金」記者會，控訴政府改革不公。（記者方賓照攝）
〔記者蕭玗欣／台北報導〕銓敘部上月公布的公務人員年金改革方案草案，將公保一次性給付改為公保年金制，並併入所得替代率計算，引起現職教師不滿。全國教育產業總工會今率10多位教師到教育部前抗議，直指該方案是在「惡整」軍公教人員，並質疑公保年金並沒有破產疑慮，為何還要在草案中將公保年金納入所得替代率，要求政府出來講清楚。
全教產理事長黃耀南表示，政府要將公保一次性給付改成公保年金制，並將公保年金計入退休所得分子，已違反公保法的公保養老給付可請領一次養老金的規定，黃耀南說，自從政府公布年改草案，所有現職教師都人心惶惶，公職人員是國家運行的主要人員，但政府現在卻帶頭惡整，要求停止年金改革。
黃耀南表示，教育部和銓敘部在公保金制這塊講的模稜兩可，國是會議政府公告的方案擬將公保年金化，將公保、退休金一併放入所得替代率框架中，與現行制度差異很大，但日前銓敘部又說，未來可以選擇一次給付或公保年金，「到底公保一次領存不存在，我們要政府說清楚！」
新北市教育產業工會副理事長李曼麗則質疑，公保基金並沒有破產疑慮，但政府在草案中將原本公保年金計入退休所得分子，未來教師退休時在僅能領一筆月退休金的情況下，又受限於所得替代率，勢必會排擠到退撫月退休金，又變相剝奪公教人員原有的公保養老一次給付，教師按時繳納退撫、公保兩筆保費，改革後卻只能領到一筆錢，無異是變相違法，「對教師剝兩層皮！」
依照教團估算，以85年後適用純新制、退休年資30年的教師為例，原本每月可以領5萬6496元的月退休金，再加上169萬一次退的公保金。但若以15年後、年改所得替率52.5％計算，退休金上限每月僅4萬9434元，與現行差距大，也等同公保金被稀釋掉。
全教總也指出，政府方案對公教人員而言「是赤裸裸的搶奪」，公保屬社會保險、退撫是職業年金，計算費率、給付公式都不相同，不該併入計算，而併計在替代率天花板限制下，公保養老一次給付等於憑空消失，繳了錢卻領不到，完全違反保險原理。
教育部人事處說，目前規劃現職公教人員可選擇公保年金或一次性給付，後者不納入所得替代率計算，未來會整理各界意見轉給銓敘部參考。
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標題：不滿公保金併入所得替代率計算 全教產怒吼
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