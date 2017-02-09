| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
震撼新莊 賣翻了！
 首頁 > 生活

Google新技術可除馬賽克？ 網友「想歪」這樣說…

Google Brain發表新技術，可藉由「猜測」方式，將馬賽克照片銳利化。（圖擷取自每日郵報）

2017-02-09  13:38

〔即時新聞／綜合報導〕Google Brain發表新技術，可藉由「猜測」方式，將馬賽克照片銳利化，貼近原圖的樣貌。

《每日郵報》報導，Google Brain發表最新研究指出，他們的最新軟體可以將馬賽克圖片銳利化，該系統結合了兩個類神經網路以及機器學習，得以猜測模糊圖片的原貌。

報導指出，第一個是「conditioning network」，可將高解析度照片降低解析度，與低解析度照片比對後找出相似的特徵。接著使用「prior network」，為低解析度照片增添細節。報導指出，這些作法無法找出原圖，而是猜測原圖的樣貌。

該研究在PTT也引起網友廣泛討論，但有許多網友似乎「想歪了」，有人說「google破解馬賽克 史上最大貢獻」、「科技始終來自於人性」，也有網友用色情論壇中，感謝分享A片者的名言：「感謝估狗大神，好人一生平安」。另有網友指出「這哪裡是"還原"，這是"腦補"啊」。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： Google 馬賽克
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✤湖南蛋
暖呼呼～紅薯雞肉湯
甜蜜蜜♡伯爵茶布丁
煮湯食材何時下鍋？
轉寄

標題：Google新技術可除馬賽克？ 網友「想歪」這樣說…


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月9日‧星期四‧丁酉年正月十三日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.