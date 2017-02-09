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Google新技術可除馬賽克？ 網友「想歪」這樣說…
2017-02-09 13:38
Google Brain發表新技術，可藉由「猜測」方式，將馬賽克照片銳利化。（圖擷取自每日郵報）
〔即時新聞／綜合報導〕Google Brain發表新技術，可藉由「猜測」方式，將馬賽克照片銳利化，貼近原圖的樣貌。
《每日郵報》報導，Google Brain發表最新研究指出，他們的最新軟體可以將馬賽克圖片銳利化，該系統結合了兩個類神經網路以及機器學習，得以猜測模糊圖片的原貌。
報導指出，第一個是「conditioning network」，可將高解析度照片降低解析度，與低解析度照片比對後找出相似的特徵。接著使用「prior network」，為低解析度照片增添細節。報導指出，這些作法無法找出原圖，而是猜測原圖的樣貌。
該研究在PTT也引起網友廣泛討論，但有許多網友似乎「想歪了」，有人說「google破解馬賽克 史上最大貢獻」、「科技始終來自於人性」，也有網友用色情論壇中，感謝分享A片者的名言：「感謝估狗大神，好人一生平安」。另有網友指出「這哪裡是"還原"，這是"腦補"啊」。
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