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愛金卡明天刷進北捷與公車 流通量僅次北捷

從明天開始，大台北地區民眾搭乘捷運及公車，刷卡時除了悠遊卡、一卡通與有錢卡之外，刷愛金卡（icash2.0）也可以囉！（資料照，記者陳慰慈攝）

2017-02-09  11:41

〔記者陳紜甄／台北報導〕愛金卡（icash2.0）將於明日上線！繼悠遊卡、一卡通與有錢卡之後，愛金卡將成為具有台北捷運、雙北公車雙向轉乘優惠的第4家電子票券。

愛金卡上線日期一波三折，本預計去年底上線，並且已通過北捷測試，但感應公車讀卡機時，未符合O.8秒內感應扣款的要求，慘遭北市公運處退件。經過一個多月的修改，愛金卡通過公車感應測試，原預計1月16日上線，但為避免重演有錢卡事件，市公車聯營管理中心因此延後愛金卡上線日期，並擴大範圍進行實車測試。

悠遊卡由北市府轉投資的悠遊卡投資控股公司成立，目前全台流通數量約有5000多萬張；隸屬統一集團的愛金卡，全台流通數約1500萬張，流通量僅次於悠遊卡。相較於一卡通與有錢卡市占比例低，流通量大的愛金卡，10日起可刷進北捷與公車後，恐成為悠遊卡最強大的競爭對手。不過，悠遊卡公司總經理林季良分析，愛金卡的財團屬性，是其優勢也是困境，不少店家會害怕愛金卡在統一超商通路的優勢，造成生意受影響而拒絕合作；相較之下，悠遊卡則不會。

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  • 愛金卡明可天卡刷進北捷與公車！（記者陳紜甄攝）

    愛金卡明可天卡刷進北捷與公車！（記者陳紜甄攝）

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標題：愛金卡明天刷進北捷與公車 流通量僅次北捷


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