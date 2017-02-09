高雄輕軌二階動土 拚108年底完工

高雄輕軌第二階段（藍色）路線圖。（記者葛祐豪攝）

2017-02-09 11:26

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄環狀輕軌第二階段（C14至C37站）工程，今天上午舉行動土典禮，力拚能在108年底完工，但市區的大順路等路段，恐陷入交通黑暗期。

高雄環狀輕軌第一階段由西班牙商CAF卡夫交通運輸公司承包，去年先通車到C8站，預定今年6月通車到C14站，目前站體工程已完成到C10站，正全力趕工中。

另方面，輕軌第二階段（C14至C37站）統包工程，去年則由中鋼得標，設計成果將於本月中旬提出，經審查同意後即可進場施工，市府選擇今天良辰吉日，先舉行動土典禮。

高雄市長陳菊致詞時說，感謝中央對輕軌的支持，期盼在中鋼團隊的努力下，輕軌第二階段能如期、如質完工。

高雄輕軌第二階段全長13.4公里，由臨港線體鐵路路廊，往北沿台鐵園道至高美館，行經市立聯合醫院後，於農16六接大順路走，最後於中正路口的凱旋公園布設軌道，銜接凱旋二路旁的鐵臨港線路廊，接回起點C1站，沿途大部分經過人口稠密地區。

高雄市捷運局指出，輕軌第二階段將從C15站開始施工，預計今年3月正式動工，外界評估影響較大的大順路段，最快得1年後才會施工。

輕軌第二階段配合高雄鐵路地下化工程，希望能在108年底完工。