北市下月啟動U Car 林欽榮邀基桃竹共建生活圈
台北市副市長林欽榮。（記者黃佩君攝）
〔記者黃佩君／台北報導〕台北市副市長林欽榮今出席國際智慧城市論壇，表示台北市下月將啟動「U Car」電動汽車共享出租系統。林欽榮也當場透露希望邀請基隆、桃園甚至新竹打造「U car 生活圈」，因「車子應該要可以一路開出去」；他也估計若生活圈打造成功，約可服務跨縣市1千萬人口。
林欽榮表示，台北市目前YouBike推動已有一定規模，可將服務系統整合延伸作為新南向輸出；他也宣布本月21到24日北市將舉辦智慧城市高峰會，而不少新南向國家也派代表前來，包括印尼兩省的副省長將前來，在專業產業展的基礎上進行政府首長對話。
林欽榮也說，以YouBike經驗為基礎，目前與民間合作U Moto電動機車共享租賃，也有200部台灣製的電動機車在進行實驗，而下個月就會開始進行U Car電動車共享出租系統。
北市府於去年底正式公佈此租賃系統，表示將與租車業者合作，於大安森林公園、捷運西門站等地公有停車場租賃站先行試辦，預計明年底擴及80處公有停車場；未來以手機App解鎖啟動U Car，民眾需上傳雙證件註冊，審核驗證成功即可租借。
林欽榮也當場表示，希望邀請其他縣市一同加入系統。他表示若要推行U Car，基隆一直到桃園應該要可以合作，因汽車租賃應可「一路開出去」，若能與其他縣市合作，大生活圈應可服務1千萬人口，甚至遠到新竹也可加入。
他也強調，台北智慧城市推行兩年，未來智慧城市委員會可能改組，因任務已階段性成功。目前北市已成立PMO（台北智慧城市專案辦公室）系統，獨立於市府之外，希望能進行一個大型的新實驗，作為實驗場域引動更多民間企業加入。
林欽榮說，台北市推動智慧城市已有一定基礎，目前躍進到第二階段，思考的是智慧城市的產業應用方案，並希望可以成為台北市輸出品牌。他也強調，智慧城市產業化脫離不了台灣需有創建系統能力，但需要政府強力配合、以及政府開放後跟所有業者配合，並努力提供更好的業務環境，包括更多監理沙河，因目前有太多創新計畫受現有法規限制，無法推動。
他也強調，智慧城市推動的最大要件是「要讓人們有感」，因這是支持智慧城市活下去的邏輯，不只是政府，需有很多產業結合。林欽榮說，台北市願意成為城市智慧城市出口的接點，希望可以跟其他城市合作一起打出台灣品牌，接下打國家隊，未來將不只是一兩個技術輸出，而是系統的呈現。
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