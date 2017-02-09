500台Uber明繞行抗議 提4訴求要交通部回應
明天Uber就要暫停在台灣的營運，台灣Uber司機聯盟將集結500台車低速繞行交通部周邊道路，並赴交通部前靜坐抗議，要求交通部長賀陳旦回應訴求。（記者葉冠妤攝）
〔記者葉冠妤／新北報導〕明天Uber就要暫停在台灣的營運，對此Uber駕駛將集結500台車低速繞行交通部周邊道路，並赴交通部前靜坐抗議，要求交通部長賀陳旦正視Uber司機訴求，正名Uber司機且落實納管，發起的台灣Uber司機聯盟表示，若得不到回應，不排除升高抗議層級。
台灣Uber司機聯盟今早召開行前記者會，Uber司機代表沈柏耀表示，這次號召500名司機，不只在交通部前靜坐、喊口號，還要親手把陳情書交給賀陳旦，也會繞行交通部周遭道路，從仁愛路一路到杭州南路，再從信義路繞回圓環，要讓賀陳旦部長知道Uber司機不是單純被掩沒的個體，每一個人都是有血有淚的，這一次必須站出來捍衛權益。
沈柏耀表示，靜坐將持續進行到賀陳旦部長願意接下陳情書為止，「因為我們這次陳情書訴求非常明確，絕對是部長可以為我們解決的。」若等不到部長的明確回應，將不排除升高活動層級、擴大抗議行為。不過，沈柏耀也強調，只要部長願意好好溝通，Uber司機絕對是最和平理性，百分之百配合政府作為。
對於賀陳旦昨表態，不能因為收入減少，就要求政府接受不合法的行業，沈柏耀說，部長指大部分的Uber司機都非法，但他忽略有很大一群司機已經擁有營業牌照，卻仍被基層監理站開罰，讓許多有牌照司機無法接受，「我們已經努力去獲得牌照，卻仍被取締，請部長告訴我們，今天到底交通部的態度如何？是否有營業牌照的司機也是不能繼續營業下去了？」
Uber司機訴求：
1.賀陳旦部長應於一周內與Uber司機代表會面，聆聽真實心聲，並明確指示Uber司機該何去何從？
2.Uber司機願意配合法規，交通部應參考美、澳、新加坡等地，訂立合適合宜法規，還給Uber司機一個正名且落實納管。
3.政府兩面手法開罰租賃業者與出賃車輛，請交通部明確回應租賃車利用Uber平台是否能合法受保障？
4.行政院應召開跨部會議，重新與Uber公司開啟對話溝通，找出雙贏，為人民謀求最大福利。
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