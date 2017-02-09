快訊震撼新莊 賣翻了！
怪！酒測值0.24 抽血檢測竟正常
2017-02-09 11:06
〔記者何玉華／新北報導〕新北市樹林區傅先生日前因為車輛擦撞報警處理，警方進行酒測發現酒測值達0.24，但傅先生因剛開完刀不久，且無喝酒習慣，質疑檢測有誤，要求重測遭拒，最後由警方陪同到醫院自費抽血檢查，證實無酒精反應，還他清白。
市議員洪佳君、周勝考今天陪傅先生召開「酒測烏龍 執行酒測勿先入為主！全面檢測警用酒測器！」記者會。
洪佳君要求，酒測時應主動告知若對酒測結果有疑慮，可進行抽血檢驗，並將抽血列入酒測執法的SOP；至於檢驗費用由誰負擔，也該釐清。
樹林分局副分局長陳明傑表示，抽血檢驗在法令中已有規範，新進同仁忽略「檢測出現明顯異常時」的處理方式，會再加強教育訓練；另抽血的費用由公務機關全額負擔；至於當天酒測的機器是否異常，已送交檢查。
交通警察大隊執法組組長楊信毅表示，法令對抽血檢查已有相關規定，因為抽血屬於穿刺性檢查，須徵求當事人同意才能進行。
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