H5N6首例 防檢局遭批「指鴨為鵝」
〔記者吳欣恬／台北報導〕今天紀錄片導演李惠仁在臉書上質疑，防檢局2月6日公布在花蓮玉里發現國內首例染H5N6新型高病原禽流感的死亡幼鵝，「養鵝朋友們一看便知不是鵝，是鴨子！」痛批「農委會竟搞不清楚鴨還是鵝？」是官僚作風、欺下瞞上。
中華民國養鵝協會也指出，看到新聞第一時間就向防檢局提出質疑，但未被接受，目前正努力蒐集更多專業證據，萬一證實誤判，要求農委會對養鵝產業提出補償措施。
防檢局：專家鑑定是鵝 將送專業單位鑑定DNA
對此防檢局回應，當時是經過2、3位畜產專家鑑定，都一口說是鵝。因為屍體有禽流感病毒，不能往外面送，目前家畜衛生試驗所正在把病毒處理掉，將送專業單位做DNA鑑定。
中華民國養鵝協會秘書長林佳慧說，根據防檢局公布的死亡幼鵝照片，腳、身體和脖子都不像鵝。林佳慧說，鵝的身體比較圓、腳的顏色沒那麼黃、且脖子比較長，而且如果是防檢局所指，2、3週齡大的幼鵝體型應更大，約1.5倍，毛色也應為黃灰色，而非照片中的顏色。
林佳慧說，可以鼻子確認，鵝的鼻子是非常非常立體的三角形，防檢局提供的照片是側面照，如果可以拍攝正面的照片，鵝的嘴巴是立體的，鴨的則是扁的、像鞋扒，鴨鵝兩者的鼻孔位子也不一樣。
林佳慧說，曾向防檢局反映，防檢局卻一口咬定是鵝，也不願再提供更多照片佐證，只能轉向負責檢驗工作的家畜衛生試驗所反映，家衛所表示不方便提供其他照片，但承諾會做進一步的鑑定。
2015年初爆發的H5N2、H5N3和H5N8新型禽流感重創國內養鵝產業，9成鵝隻遭撲殺，隨著疫情獲得控制，養鵝產業緩慢恢復。
林佳慧說，2月6日新聞傳出後，國內鵝農非常憤慨，擔心養鵝產業再度受重創，協會也正在繼續尋求更多專業證據，一旦證實政府誤判，將要求農委會提出對養鵝產業的補償措施，今天下午將發布新聞稿。
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今天紀錄片導演李防檢局2月6日公布在花蓮玉里發現國內首例染H5N6新型高病原禽流感的死亡幼鵝照片。（資料照，防檢局提供）
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紀錄片導演李惠仁今天在臉書上質疑，防檢局2月6日公布國內首例染H5N6新型高病原禽流感的死亡幼鵝，「養鵝朋友們一看便知不是鵝，是鴨子！」痛批「農委會竟搞不清楚鴨還是鵝？」是官僚作風、欺下瞞上。（翻攝自網路）
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中華民國養鵝協會秘書長林佳慧說，防檢局提供的照片是側面照，如果可以拍攝正面的照片，鵝的嘴巴是立體的，鴨的則是扁的、像鞋扒，鴨鵝兩者的鼻孔位子也不一樣。（圖由防檢局提供）
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中華民國養鵝協會秘書長林佳慧說，防檢局提供的照片是側面照，如果可以拍攝正面的照片，鵝的嘴巴是立體的，鴨的則是扁的、像鞋扒，鴨鵝兩者的鼻孔位子也不一樣。（圖由防檢局提供）
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標題：H5N6首例 防檢局遭批「指鴨為鵝」
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