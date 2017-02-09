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擠下紅衣小女孩 網友點名南投燈會「這個」最恐怖！

南投燈會展出作品嚇壞小朋友。（圖擷取自《爆料公社》）

2017-02-09  11:01

〔即時新聞／綜合報導〕高雄燈會一盞「紅衣小女孩」花燈嚇壞不少人，不料，南投燈會卻傳出有小朋友被展出作品嚇哭。1名網友在臉書發文指出，南投燈會展出作品中，有個花燈獵奇到連現場工作人員都說，「我不會讓我孫子進去這房間」，原PO心想，「不就是老少咸宜的燈會嗎」，不料一進去讓他大傻眼。

從照片中可見，昏暗的室內，僅中央一片光亮，就像從天花板打下聚光燈，牆上掛著好幾副嚇人的面具、1面「新年恭禧」的布簾，4名戴帽、雙眼「炯炯有神」發亮的假人，圍坐在1張鋪有「農家會」字樣的桌巾，上頭擺放3張面具、4個水杯的圓桌旁，氣氛詭譎，難怪有小朋友嚇到「哭著跑出來」。

網友見照驚呼，「這是鬼屋吧」、「這分明是邪教聚會吧？」、「小孩子看了應該就得收驚了」也有人建議，「外面應該要貼“兒童不宜進入”比較好」，還有「大人」表示，「我應該也會哭著跑出來」，另有人嘲諷，「七月份還可以續用」、「跟紅衣小女孩拼的概念」，僅有少數網友大讚有創意，「蠻有特色的」，成功吸引目光。

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  • 南投花燈獵奇畫面，引起網友熱烈討論。（圖擷取自《爆料公社》）

    南投花燈獵奇畫面，引起網友熱烈討論。（圖擷取自《爆料公社》）

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