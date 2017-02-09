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新竹雖零星降雨 寶二水庫水位不升反降
2017-02-09 10:23
新竹地區昨晚到今天上午有下雨，但寶二水庫集水區的累積雨量僅1.5毫米。（記者蔡孟尚攝）
〔記者蔡孟尚／新竹報導〕新竹地區從昨天晚間到今天上午有零星降雨，但雨量不大，擔任供水主力的寶二水庫集水區累積雨量到上午9點才1.5毫米，而且因為要持續出水，水庫水位不升反降。
根據寶二水庫的水情觀測資料，昨天晚間9點的水位是141.48公尺，今天上午9點的水位是141.33公尺，下降了15公分，而這段期間的水庫集水區的累積雨量，也才只有1.5毫米。
水庫管理單位表示，原本寄望這波降雨多少能為水庫帶來進帳，但沒想到下的只是毛毛雨，寶二水庫每天出水量約30萬立方公尺，在進水量遠小於出水量的情況下，水位當然還是會降。
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