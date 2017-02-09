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今晚寒流發威 台北機車族體感溫度只有0度

有氣象分析的臉書專頁指出，台北的機車族若在今晚下班騎車時，體感溫度將只有攝氏0度而已。（圖截自天氣即時預報臉書）

2017-02-09  10:04

〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象局指出，昨深夜到今天（9日）清晨，入冬首波寒流來襲，淡水最低溫僅9.7度。而該波寒流還會持續數天，有氣象分析的臉書專頁指出，台北的機車族若在今晚下班騎車時，體感溫度將只有攝氏0度而已。

臉書專頁「天氣即時預報」昨晚貼文指出，今天晚間6點，台北、基隆、桃園、新竹、苗栗、宜蘭等北部縣市的氣溫下探10、11度， 台中、彰化、南投、雲林等中部縣市也只有13、14度低溫，只有高雄、屏東兩個南部縣市有20度較為溫暖。

貼文附上的圖表還說到，以機車作為交通工具的上班族，若今晚下班以時速50公里來說，台北的機車族體感溫度將會只有0度，基隆、桃園、新竹、苗栗、宜蘭只有1度，中部縣市有4℃，南部縣市約8至12度左右。

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以機車作為交通工具的上班族，若今晚下班以時速50公里來說，台北的機車族體感溫度將會只有0度。（資料照，記者張嘉明攝）

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標題：今晚寒流發威 台北機車族體感溫度只有0度


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