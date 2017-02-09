公保併計替代率分子 全教總批強盜式的掠奪
全教總9日在教育部前舉行「政府枉顧公保法豪奪公保金」記者會，控訴政府改革不公。（記者方賓照攝）
〔記者林曉雲／台北報導〕全國教師工會總聯合會今早發新聞稿，理事長張旭政表示，官版年改備選方案，規定改革上路後退休的人，只能選擇公保年金化，且要計入退休所得替代率，繳交公保和退撫兩筆保費，退休時卻只能領取一筆月退休金，完全違反保險原理，這樣的方案根本不是改革，而是赤裸裸的搶奪。
張旭政表示，官版年改備選方案公布以來，官方前後說明不一，加上到目前為止試算系統也還沒有上線，以致人心惶惶，全教總再次要求統一官方說法，並且儘快讓試算作業系統上線。
針對官方將公保年金計入退休所得替代率分子，張旭政表示，近來全教總不斷接到各地公教人員陳情，一致反對官版將公保年金計入退休所得替代率分子，全教總已多次表達反對意見，主要是公保和退撫的性質不同，不應混為一談，公保、勞保性質上屬於社會保險，退撫和勞退屬於職業年金，兩筆退休金之性質、法源、費率、給付公式均不相同，本來就不應該併計。
張旭政表示，併計等於強迫在職人員將公保養老一次性給付充公，依現行制度，公保養老金係採一次性給付，如果將公保年金化計入退休人員所得分子，依此，在替代率天花板限制下，勢必排擠純新制年資者之退撫月退休金，公保養老一次給付等於憑空消失，繳交公保和退撫兩筆保費，實質上卻只能領取一筆月退休金，完全違反保險原理。
張旭政表示，年金改革是高難度的工程，改革方案理應爭取更多數人民的理解認同，民進黨政府如果執意推動這樣強盜式的改革方案，等於是逼迫全體在職人員反對改革，全教總要求年改會調整此一設計，千萬不要將公保計入所得替代率分子，否則必將引起在職公教人員全面反彈。
身兼國家年金改革委員會召集人的副總統陳建仁，昨天出席國際書展受訪表示，年金改革大家可以提出具體方案，能夠有理性探索，讓年金探索可以更加成功，年金改革目標是要讓公教勞基金延長壽命。
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