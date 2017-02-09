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下載APP或捐發票 鳳一戶所送「旺來雞」小提燈

2017-02-09  09:37

〔記者陳文嬋／高雄報導〕鳳山第一戶政事務所今明2天將推出「幸福雞立‧慶元宵」活動，民眾只要下載「高雄市戶政線上e指通」APP或捐贈5張發票，就可以獲贈1盞「旺來雞」小提燈，民眾若2項均參與就送2盞，免排隊就能領取，鳳山第一戶政事務所歡迎大家共襄盛舉。

鳳一戶所每年舉辦贈送元宵小提燈活動，都獲得民眾熱烈響應，贈品均以秒殺速度送出。鳳一戶所表示，活動今年已經邁入第4年，今明2天再推出「幸福雞立‧慶元宵」活動，民眾只要下載「高雄市戶政線上e指通」APP，或捐贈5張今年1至2月的發票，就贈送1盞「旺來雞」小提燈。

鳳一戶所表示，民眾若下載「高雄市戶政線上e指通」APP，又捐贈5張發票，由戶所代捐創世基金會，幫助植物人安養，加碼再送「旺來雞」小提燈，每人限換2盞，數量有限，送完為止，詳情請上鳳山區第一戶政事務所

查詢，或電洽7429784轉212陳小姐。

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  • 民眾只要下載「高雄市戶政線上e指通」APP，或捐贈5張今年1至2月的發票，鳳一戶所就贈送1盞「旺來雞」小提燈。（記者陳文嬋攝）

    民眾只要下載「高雄市戶政線上e指通」APP，或捐贈5張今年1至2月的發票，鳳一戶所就贈送1盞「旺來雞」小提燈。（記者陳文嬋攝）

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