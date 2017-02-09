今晚全台急凍！這張圖讓你搞懂全台低溫資訊

今晚注意第一波低溫！（圖擷取自天氣即時預報）

2017-02-09 09:42

〔即時新聞／綜合報導〕寒流南下中、各地風強，今晚注意第一波低溫！

「天氣即時預報」在臉書分享今晚全台低溫氣溫圖，並說明從半夜開始，海峽風力加強，帶動沿海及內陸風勢，提醒今天整天全台各地注意較強北風，尤其沿海地區；而外島、北部與東部「整天冷，溫度被壓制」；中部與南部，稍晚太陽出來後溫度些微升高，但傍晚開始「急速轉冷」。

「天氣即時預報」說，這次冷空氣偏乾冷，在冷空氣南下後，後續低溫是由輻射冷卻接力，預計週五晚間至下週一清晨這段期間，天氣晴朗且高壓中心逐漸靠近，有良好之輻射冷卻發揮空間，注意區域極端低溫，農漁牧注意寒害。

「天氣即時預報」說，目前在北部仍有些許飄雨，但下半天起，乾冷空氣將持續南壓並推送水氣離開台灣，有下雨地方天氣會轉好；而中南部多數地區在白天有陽光照射，溫度感受會「沒這麼冷」，但溫度都會在「傍晚開始急速下降，夜晚至清晨最低」，對於老人、心血管疾病患者影響甚劇，提醒留意。