關帝廟文昌帝君薰黑 考生憂無處可拜
2017-02-09 09:16
彰化市關帝廟文昌帝君神尊遭火焚，整座薰黑，考生憂心往後將無處可拜。（記者湯世名攝）
〔記者湯世名／彰化報導〕無處可拜？彰化市縣定古蹟關帝廟大火，僅燒毀後殿木造結構，並未危害整座寺廟，算是不幸中的大幸，不過包括升學考試、公務人員考試等各級考生必拜的文昌帝君神尊整座被薰黑，讓廣大考生陷入恐慌，憂心考季來臨無處可拜。
每年農曆三月初三正好是讀書人守護神「文昌帝君」的聖誕，彰化市關帝廟除了都會舉行隆重祝壽慶典，同時舉辦文昌庇佑考生祈福活動，讓考生掛祈福卡、飲狀元益智茶，過狀元及第橋、敲高中鑼！總吸引大批考生齊聚，祈願能高中金榜，每到考季，考生更是絡繹不絕前來祈願，不料昨天關帝廟後殿一場大火，將考生必拜的文昌帝君整座薰黑，讓廣大考生欲哭無淚。
一名曾前往祈福考運的彰化縣警局某員警說，專掌求學考試等事務的文昌帝君，只要前來參拜，就能獲得加持，讓他心靈上獲得安定的力量，在面對考試時都能有很大的幫助，沒想到竟然會遭火焚，令人心痛。
另名彰化市民指出，關帝廟文昌帝君神威顯赫，相當靈驗，許多人從小拜到大，他的小孩也都是來這裡向文昌帝君祈求考運，往後不曉得該去何處拜考運。
昨天深夜文昌殿一度又傳出火警，所幸僅是殘火，消防局派員趕往現場迅速將殘火撲滅。彰化市公所今天上午將由市長邱建富率課室主管前往勘查火場，消防局也將派鑑識小組前往勘驗火災發生原因，以釐清真相。
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