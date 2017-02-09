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終於可大口呼吸！ 台南空品今年首見「良好綠」

2017-02-09  08:50

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市自今年元旦以來，空氣糟到不行，昨天引起環保團體控訴台南每天都在吸毒氣！今天上午台南市區的空氣品質異常地好，空品指標（AQI）首度低於50，這也是今年首度出現「良好綠」的一天，天空也比前一天清明，遠山隱約可見。

根據環保署的空品監測，台南測站今天上午7點的AQI為48，到了8點又降到42，PM2.5每小時的濃度也只有2，新營、善化測站也降到49，空品等級均轉為綠色，安南測站則因設備維護沒有數據。

台南市環保局解釋說，今天空品變好的原因，主要是今天凌晨開始東北季風增強，風速快，大氣擴散良好所致。

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  • 台南市上午的空氣品質異常地好，天空也比前一天清明。（記者蔡文居攝）

    台南市上午的空氣品質異常地好，天空也比前一天清明。（記者蔡文居攝）

  • 台南市區的空品指標（AQI）首度低於50，這也是今年首度出現「良好綠」。（記者蔡文居翻攝）

    台南市區的空品指標（AQI）首度低於50，這也是今年首度出現「良好綠」。（記者蔡文居翻攝）

  • 台南及新營、善化測站空品等級均轉為綠色。（記者蔡文居翻攝）

    台南及新營、善化測站空品等級均轉為綠色。（記者蔡文居翻攝）

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