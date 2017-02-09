合歡山殘霰撐場面 遊客大喊「給我霸王級降雪！」
2017-02-09 07:58
合歡山今晨水氣不足飄雪，天氣並放晴，只剩昨晚的殘霰與結冰。（記者佟振國攝）
〔記者佟振國／南投報導〕入冬首波寒流來襲，全台氣溫昨晚驟降，合歡山一度降下冰霰，地面也有少許白色積霰，今天上午水氣減少，松雪樓氣溫雖有零下1度，仍無法飄雪，公路總局埔里工務段則在上午7時解除台14甲線翠峰至大禹嶺路段雙向管制，仍有大批不死心的遊客湧入。
合歡山昨晚氣溫在0度至零下1度左右，但還不夠低，加上有少許水氣移入，因此斷斷續續降下冰霰，但今晨水氣減少，山區放晴，降雪機會大減，合歡山武嶺一帶只剩昨晚殘留的積霰。
但台14甲線翠峰至大禹嶺路段持續管制至上午7時，才開放車輛上山，管制未除前，翠峰派出所前車輛仍大排長龍，上到武嶺停車場也是一位難求，只是看不到降雪，遊客大失所望，只希望能再欣賞去年的霸王級降雪。
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