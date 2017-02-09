他用這價錢買「鬼城」房 父母翻臉了
2017-02-09 07:37
桃園青埔。 （資料照）
〔即時新聞／綜合報導〕日前有網友透露，月入7萬的表哥花1500萬買了一間台北市信義區含車位的小套房，讓父母崩潰，引發網友熱烈討論。如今又有一名網友發問，自己在桃園青埔置產買房，卻讓父母翻臉了。
青埔被房地產界戲稱為台灣「鬼城」之一。一名網友在PTT發問，指自己去年在青埔買了預售屋，每坪約28萬，6月中交屋，但父母一直不諒解，也一直他怪，自己該哭該笑？
PO文吸引許多網友討論，有網友認為青埔「怎麼看生活機能都差到爆吧？」「生活機能不行，補個生鮮都至少半小時～1小時起跳」，「28萬有需要去住青埔嗎」；不過也有網友樂觀看待說，「有點錢現在青埔真的不錯，沒人不會塞車塞電梯，如果不用通勤上班真的很不賴」，「既然都交屋了就好好住，不用想那麼多，房子要弄得舒適才是重點」，「話說回來，住天龍國除了方便之外，其實沒啥優點，只能住老房子，還是新房住起來舒服，enjoy...」
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