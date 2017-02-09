龍山寺月老愛吃什麼？ 網友「實測」解答是…

龍山寺裡的月老被民間認為十分靈驗。（資料照，記者吳昇儒攝）

2017-02-09 07:19

〔即時新聞／綜合報導〕情人節將至，許多單身男女希望藉由拜月老尋得好姻緣。有網友分享自己到龍山寺拜月老時，不斷擲筊找到月老最愛吃食物的趣事。

網友在Dcard發文，他說自己在過年前買了巧克力，與朋友去拜月老，他用擲筊方式，詢問月老是否收到糖果，得到聖筊，網友繼續問是否滿意，則得到笑筊，網友追問「是不是最近吃太多巧克力了」，竟得到聖筊。

接著網友帶軟糖、綠豆糕都不得月老歡心，直到他發現供桌上有一大盤蘋果，詢問月老是否喜歡吃蘋果，終於得到聖筊。這篇文章引發網友熱烈回覆，有人說「不要玩弄月老」、「我要去龍山寺旁邊賣蘋果了」，也有人說「下次去 祂就不喜歡蘋果了 吃怕了」。