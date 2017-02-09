北部驟降逾10度 鄭明典：中南部晚上才有新低溫

入冬首波寒流來襲。（資料照，記者廖振輝攝）

2017-02-09 09:09

〔即時新聞／綜合報導〕入冬首波寒流來襲，今天清晨淡水最低溫僅9.7度。中央氣象局上午於18縣市（除高雄縣、屏東縣、台東縣、澎湖縣）發布低溫特報。氣象局預報中心主任鄭明典今在臉書發文表示，今天台北站已經進入入冬新低溫的範圍，不到24小時氣溫下降超過10度，其他地方的降溫也應該是普遍有感。

鄭明典今早在臉書上以「體驗快速降溫」為題說道，昨天早上還暖暖的，隔了一個晚上，今天台北站已經進入了入冬新低溫的範圍。不到24小時氣溫下降超過10度，其他地方的降溫也應該是「普遍有感」。

鄭明典說，因為是乾冷，所以台北白天溫度會持平或稍回升，中南部出太陽的地方回暖還會很明顯，要等到晚上才會有新低溫。