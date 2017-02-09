| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
11時政院聯合記者會 內閣4新部長將聯合亮相
 首頁 > 生活

北部驟降逾10度 鄭明典：中南部晚上才有新低溫

入冬首波寒流來襲。（資料照，記者廖振輝攝）

2017-02-09  09:09

〔即時新聞／綜合報導〕入冬首波寒流來襲，今天清晨淡水最低溫僅9.7度。中央氣象局上午於18縣市（除高雄縣、屏東縣、台東縣、澎湖縣）發布低溫特報。氣象局預報中心主任鄭明典今在臉書發文表示，今天台北站已經進入入冬新低溫的範圍，不到24小時氣溫下降超過10度，其他地方的降溫也應該是普遍有感。

鄭明典今早在臉書上以「體驗快速降溫」為題說道，昨天早上還暖暖的，隔了一個晚上，今天台北站已經進入了入冬新低溫的範圍。不到24小時氣溫下降超過10度，其他地方的降溫也應該是「普遍有感」。

鄭明典說，因為是乾冷，所以台北白天溫度會持平或稍回升，中南部出太陽的地方回暖還會很明顯，要等到晚上才會有新低溫。

廣告
  • 鄭明典說，今天台北站已經進入入冬新低溫的範圍，不到24小時氣溫下降超過10度。

    鄭明典說，今天台北站已經進入入冬新低溫的範圍，不到24小時氣溫下降超過10度。

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 天氣 氣象局
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✤湖南蛋
暖呼呼～紅薯雞肉湯
甜蜜蜜♡伯爵茶布丁
煮湯食材何時下鍋？
轉寄

標題：北部驟降逾10度 鄭明典：中南部晚上才有新低溫


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月9日‧星期四‧丁酉年正月十三日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.