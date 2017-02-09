台南以北入夜降溫 吳德榮：沿海空曠區下探7度

吳德榮撰文指出，明天至下週一各地天氣乾冷，台南以北入夜後氣溫常在9至11度，清晨沿海空曠地區更可能降至7、8度。（圖截自氣象局）

2017-02-09 07:41

〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象局指出，昨深夜到今天（9日）清晨，入冬首波寒流來襲，淡水最低溫僅9.7度。中央氣象局預報中心前主任吳德榮在網路撰文指出，明天至下週一（10至13日）各地天氣乾冷，台南以北入夜後的氣溫常在9至11度，清晨沿海空曠地區更可能降至7、8度。

吳德榮今早在「洩天機教室」專欄貼文寫到，明天清晨沿海空曠地區的低溫將降至8度左右，台北市也會降至10度。明天至下週一各地天氣乾冷，氣溫偏低，西半部晴時多雲，東半部大都多雲到晴，偶有零星短暫雨。預計台南以北入夜後的氣溫常在9至11度之間，清晨沿海空曠地區更可能因輻射冷卻加乘而降至7、8度。

下週二至四（14至16日）氣溫逐日回升、天氣明顯回暖，但早晚氣溫仍低。下週二清晨因有強輻射冷卻效應，空曠地區仍可能有10度左右的低溫，需要注意。這波寒流不但是入冬以來最強且持續時間長，民眾一定要注意保暖。

貼文還說到，「寒流」的定義是冷空氣通過，台北市能降至≦10度的時候稱之，沿海空曠地區的低溫又常比市區低2、3度。至於「寒流」或「寒潮」本源於「cold surge」其實都是同一名詞，只是因翻譯的差異，而去強調其間不同的意義，實仍誤會一場。