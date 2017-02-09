全台急凍淡水僅9.7度！ 18縣市低溫特報
中央氣象局指出，昨深夜到今天（9日）清晨，入冬首波寒流來襲，淡水最低溫僅9.7度。（資料照，記者廖振輝攝）
〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象局指出，昨深夜到今天（9日）清晨，入冬首波寒流來襲，淡水最低溫僅9.7度。氣象局於各地（除高雄縣、屏東縣、台東縣、澎湖縣）發布低溫特報，並於各地（除台北市、南投縣、嘉義市）發布陸上強風特報。
氣象局表示，由於寒流來襲，中部以北及宜蘭氣溫持續下降，一早僅11至13度，北台灣整天偏冷，高溫不超過13、14度，中部白天高溫略回15至18度，南台灣及花東白天約19至23度，今晚到明天（10日）清晨全台急凍，北部及東北部低溫將下探至8、9度，中部低溫10度左右，其他地區最低溫也只有12至14度。
天氣方面，今天上午以前北部及東半部地區有些局部短暫雨，中部山區也有零星雨，之後水氣減少轉為乾冷的型態，僅花東還有些零星降雨。
氣象局預估，週五（10日）至下週一（13日）受寒流影響，預計北部低溫將下探至8、9度，中部9、10度，其他地區也僅11至13度。天氣方面，僅東半部及北部山區有些零星降雨，其他地區晴到多雲的天氣。氣象局指出，下週一白天起至下週二（14日）寒流減弱，各地溫度回升。
國際都市氣象：
空氣品質方面，今天金門、馬祖及中南部地區AQI為橘色提醒（對敏感族群不健康），中部及雲嘉南受風速增強影響，局部地區有揚塵現象，其他地區為普通等級，指標污染物為細懸浮微粒。
|各地體感溫度預報 （°C）
|北部
|中部
|南部
|東部
|7 ~ 14
|7 ~ 12
|11 ~ 18
|10 ~ 19
氣象局於各地（除高雄縣、屏東縣、台東縣、澎湖縣）發布低溫特報，並於各地（除台北市、南投縣、嘉義市）發布陸上強風特報。（取自氣象局網站）
今日天氣預報。（取自氣象局網站）
今日各地紫外線為低至中量級。（取自氣象局網站）
今天金門、馬祖及中南部地區AQI為橘色提醒（對敏感族群不健康），中部及雲嘉南受風速增強影響，局部地區有揚塵現象，其他地區為普通等級。（圖片取自環保署空氣品質監測網）
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標題：全台急凍淡水僅9.7度！ 18縣市低溫特報
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