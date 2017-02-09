02/09 各報重點新聞一覽

2017-02-09 06:18

自由時報

名模林若亞 抗稅成功// 薪扣額上限12.8萬 違憲

名模抗稅成功！凱渥名模林若亞不滿財政部北區國稅局，不讓她扣除工作時支出的必要費用，提起行政訴訟，承審法官錢建榮替她聲請釋憲；司法院大法官會議昨天做出釋字第七四五號解釋，認定國稅局不准薪資所得者列舉扣除的法令違憲，要求主管機關須在兩年內檢討修正。

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貪檢王朝震出獄轉律師 南律公會：拒成回收桶

在檢察官任內收賄貪污而入獄的南投地檢署前檢察官王朝震，出獄後以律師身分向台南律師公會申請入會執業，公會以犯貪污罪不適任律師為由否決，王朝震提告，台南地院指現行律師法，王並無被「律師懲戒委員會」除名之情事，判台南律師公會應讓王朝震入會。

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台科大減碳大突破// 二氧化碳室溫下可轉甲醇

台灣科技大學材料系教授郭東昊團隊研究發現，經由無機觸媒的催化反應，成功將溶解於水中的二氧化碳在室溫下轉化成甲醇，且甲醇溶液可轉化成氫氣，「做出科學界都不相信的研究」，對減少溫室氣體二氧化碳的排放量、尋找替代能源都是創新發現。研究也躍上國際專業期刊《科學報導（Scientific Reports）》。

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蘋果日報

釋憲成功 540萬戶少繳稅

得稅制將有重大變革！現行《所得稅法》規定，受薪階級民眾申報所得稅時，佔收入最大宗的「薪資所得」，一人僅能減除12萬8千元，但律師、醫師等行業可用「執行業務所得」申報，且可扣除執行業務成本並採實報實銷，大法官認為，一般民眾及藝人不能比照「執行業務所得」列舉成本並扣除，違反租稅公平原則，昨作出第745號解釋宣告《所得稅法》相關法條違憲，2年內須修正。財政部粗估，約有540萬戶可望受惠。

曹啟鴻 3女親信爆同住官舍

農委會新、舊任主委昨舉行交接儀式，卸任主委曹啟鴻遭媒體爆料，讓3名女機要一同入住首長官舍，遭質疑公務預算埋單養親信，也是他遭撤換原因之一。農委會昨稱官舍已變更為可供職員入住，她們也付租金，但每人不到5千元租金仍引發議論，新主委林聰賢說：「會看內規研議是否再開放職員入住。」

聯合報

大法官解釋：薪資扣除額設限 違憲

凱渥名模林若亞因為不服她的收入被國稅局視為「薪資所得」而非「執行業務所得」，不能將治裝、妝梳等費用核實扣除工作「成本」，因而打行政訴訟，承審法官主動聲請釋憲。司法院大法官會議昨天作成釋字七四五號解釋，宣告所得稅法第十四條和十七條規定違反憲法平等保障原則，財政部等主管機關應於二年內檢討修法。

1.5萬筆出境資料被駭 領務局：快改電郵密碼

外交部領事事務局日前資安檢查時發現外館的民眾出國登錄資料系統遭入侵，經初步檢查後，研判有人竊取帳密進行非法存取，異常活動是最近三個月，約有一萬五千多筆民眾資料外洩，領務局已成立專案小組調查，並向民眾致歉。

中國時報

薪資扣除額12.8萬 一刀切違憲

名模林若亞11年前申報所得稅時，將治裝費以執行業務所得列舉必要費用扣除，遭國稅局以她領經紀公司薪水，屬薪資所得，不得列舉。林打官司討公道，法官認為有爭議聲請釋憲。大法官昨作出745號解釋，認定國稅局不允許薪資所得者，比照執行業務者列舉扣除作法違憲。

台鐵放年假 交部批惡意休假 難題何時解

台鐵產業工會預計今日上凱道，抗議春節依法休假，卻要被台鐵記曠職。但交通部昨日態度強硬地指出，工會是惡意休假，影響春節疏運，休假員工仍以曠職論，將處以記過處分，情節嚴重者將會直接免職。