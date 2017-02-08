花媽拜訪紅衣小女孩「眾裡尋她千百度」

高雄市長陳菊晚間拜訪紅衣小女孩（翻攝陳菊臉書）

2017-02-08 23:30

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄市長陳菊今晚造訪高雄燈會大名鼎鼎的「紅衣小女孩」，隨後還在臉書裡留言，眾裡尋她千百度，驀然回首，女孩便在燈火闌珊處。

臉書社團「爆料公社」本月2日發布高雄花燈影片，指某身著紅衣的小女孩花燈，孤伶伶盪著鞦韆，配上黑色大眼睛，畫面略微詭異，讓部分網友聯想到台灣鄉野靈異故事「紅衣小女孩」，還有網友留言表示「她就這樣對著你微笑，笑到你發毛」、「這個是中元節該出現的東西」。

引起熱議作品是由2位高師大學生設計，名為「隨風搖曳的花鞦韆」，白天可看出是位穿著粉紅色洋裝的女孩坐在鞦韆上，作品內部裝有馬達，讓花燈自動搖曳、極具巧思，獲大專社會組佳作，不料晚上觀賞時，會讓部分民眾聯想到其他樣貌。

紅衣小女孩網路訊息傳開時，高市觀光局立刻派人注意現場民眾反應，但並沒人提出質疑，為求慎重，觀光局事後仍邀請原創者討論調整可能，決定在眼睛、服飾部分略做更動﹔有民眾覺得調整過的女孩蠻親切的，而先前也沒那麼恐怖啦。