「人工增雨」為水庫解渴 明日上午看成效

2017-02-08 23:21

〔記者楊綿傑／台北報導〕目前水情燈號已經由藍轉綠，供水狀況較為嚴峻的新北市板新及桃園地區，水利署稍早已挾寒流前緣水氣之勢，於石門水庫施作2次人工增雨，水利署副署長王藝峰表示，已經委託台大團隊進行效果評估，最快明天上午會有相關報告。

為因應水情吃緊狀況，適逢寒流即將報到，水利署今傍晚即宣布將於晚間8時於石門水庫執行人工增雨的準備作業，並將俟適當時機啟動人工增雨作業。晚間7、8時許，北部確實開始有些零星降雨，人工增雨計畫遂啟動。

在執行狀況方面，水利署副署長王藝峰描述，經過監控天氣狀況，分別於晚間7時40分及8時20分各執行1次人工增雨，每次均於地面向空中發射2發焰劑，期望可以增加降雨量。

至於成效部分，王藝峰解釋，一般而言人工增雨作業平均可增加約5％至7％的降雨，但此次有無效果目前尚無法判定，必須藉由台大團隊實際進行氣象雷達觀測，以及降雨量測後，才能了解效果，預估最快明天上午會有報告。