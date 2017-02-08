下雪？冰霰？ 合歡山等雪民眾好樂

遊客在合歡山松雪樓前的地面，拍下白雪飄落的痕跡。（圖：黃哲提供）

2017-02-08 21:45

〔記者佟振國／南投報導〕入冬首波寒流今晚起籠罩全台，低溫及水氣移入，中央氣象局即預估合歡山今晚至明天凌晨可能飄雪，果然在晚間8時許短暫飄雪，上山追雪民眾立即開臉書直播，分享合歡山飄雪訊息，但松雪樓人員則認為是冰霰，但不管是雪還是霰，已令現場守候的遊客大呼「太棒了！」

受寒流影響，合歡山今天下午氣溫開始下降，合歡山轉為降雨，合歡山頂溫度下午4時後已經在0度以下，晚間8時則是零下1.4度，因為有水氣移入，約在晚間8時30分許，昆陽以上至松雪樓一帶斷斷續續飄雪，上山等雪的民眾黃哲則是透過臉書直播向社團好友分享這個好消息。

公路總局埔里工務段則從晚間9時至明天上午7時，於台14甲線18K翠峰至41K大禹嶺路段進行封閉管制，遊客無法上山，須視明天上午7時後天候及路況決定開放通行或車輛加掛雪鏈通行。