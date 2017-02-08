觀音種出冠軍米 鄭文燦表揚農民
2017-02-08 21:09
〔記者邱奕統／桃園報導〕桃園市長鄭文燦今天出席觀音區農會農民節表彰大會，他說，市府會給予觀音區農會及農民百分之百的支持，此外觀音區有許多建設與發展，市府會持續推動。
鄭文燦說，觀音區農會會員有6千多人，產銷班與家政班都發展得很好，去年參加全國名米產地冠軍賽，其中香米組部分由胡騰和、梁守洋及梁信仁在桃園3號米冠軍；非香米組由梁信琪、梁修偉及溫玉谷獲得台南11號米冠軍，同1區拿下兩座全國冠軍，不僅寫下紀錄，也展現觀音農民卓越的栽培技術。
他說，兩組冠軍將發給各3百萬元獎金，並補助農會推廣行銷經費4百萬元，提升桃園觀音米的品牌價值及價格，增加農民收益。
此外鄭文燦說，草漯新市鎮要在3年內開發完成，目前正準備工程發包作業，將開闢1條草漯至青埔的20米聯絡道路，未來觀音到高鐵站不須經過大園，交通會變得非常方便，市府也將在新坡設置「新坡多功能運動中心」，有游泳池、韻律教室、體適能中心及老人健康中心，並在崙坪國小旁設置面積約6公頃的「崙坪客家地景公園」。
他表示，桃科及環科的投資等級都要提高，目前桃科2期招商非常順利，已有8成登記，對年輕人的就業有很大幫助；此外，市府去年率先在觀音區中小學試辦營養午餐免費，並向內政部營建署提出觀音新屋污水下水道系統的規劃報告，積極加強觀音的公共建設，提高整體生活環境，讓觀音成為一個好生活、好工作的地方。
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