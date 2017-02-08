竹縣客語開課率低？教育處：國小已列必修本土語言
〔記者廖雪茹／新竹報導〕客委會補助學校推廣客語教學，但新竹縣申請開課比例低，被客委會公開點名，恐影響補助？縣府教育處表示，教育部已補助本土語言課程，學校依據學生的意願調查開課；若客委會以補助客語教學的開課率，做為評核他項計畫的補助依據，將有失公允。
新竹縣政府今天在中正國小視廳教室舉辦校長會議，全縣公私立學校135名校長參加。文化局長蔡榮光在會中表示，推動客語復甦是客委會的重點方向，希望各縣市對客語的開課比例，能夠隨著人口而增加，例如新竹縣客家人口73%，但國小的開課比例卻只有20%，還有很大的成長空間，希望各校配合，向中央爭取更多經費，以加強校園客語環境的推動。
對此，縣長邱鏡淳也請校長們配合，以共同營造新竹縣客家文化生活環境。
縣府民政處國際事務科表示，客委會今年實施「促進地方客語整體發展作業要點」的競爭評比，並於元月23日召集各縣市開會說明，作業要點其中一項是希望學校推廣客語教學，盼客語向下紮根；會中，主委李永得曾公開點名新竹縣的國小客語開課率低，對照苗栗縣60%客家人、開課率50%，將影響今年度客委會的計畫補助、會打折。
蔡榮光說，新竹縣是客家大縣，客委會又是縣府舉辦客家文化活動的主要來源之一，如義民祭典、元宵燈會迎天穿等，他擔心將影響後續客委會的補助。
教育處說明，教育部已補助國中、小學開辦本土語言課，每週一節，國小為必修，學生可選擇客語、閩南語、原住民語等；國中是選修。據統計，全縣80所國小有73校、共861班，約1萬8280名學生上客語課程，扣除原住民學校，學校開班率100%、學生上課率則約53%；30所國中，則有3校、3班、共46名學生。
教育處說，因為已有語言課程，加上去年11月接獲客委會的客語沈浸式教學專案計畫補助時，時間緊迫，最後沒有學校提出申請。不過該處認為，各校已依據學生的意願調查結果開課，而非學校不開課；客委會若以補助客語教學的開課率，做為評核他項計畫的補助依據，有失公允。
看更多！請加入自由時報粉絲團
- 02台北 04台中 07高雄 那01到底在哪裡？
- 月薪7萬買1500萬5坪套房 父母崩潰鬧家庭革命
- 台南智慧城市 全台唯一入選Glomo Awards 2017
- 一例一休衝擊 徐重仁：企業等不及政府想通
- 再持續不降雨 明德水庫43天後恐見底
- 亂爆張忠謀傷勢 宴會主人怒：王欣儀搭便車來吃飯！
- 學者爆：馬總統任內洩密太多 引美日不滿
- 沒當小三！ 邱惠美：我是個大剌剌的女生
- 莎莎國外解放曬「辣肉」 永烈遭虧「有色心沒色膽」
- 就因支持川普 結婚22年夫妻決定離婚
- 一隻鳳凰七隻雞 彰化燈會主燈討喜
- 鄭麗君挺影視業 盼注120億資金
- 國機國造啟動 蔡：沒有另外30年可浪費
- MLB》重要的一年 洋基超級新人不打經典賽
- 百年古蹟彰化關帝廟大火 文昌殿慘被燒塌
- 網球》說好的五千萬補助在哪？謝淑薇公開帳戶質疑
- PK貝克漢！晨翔出門遛XX
- 川普勞工部長人選 坦承聘僱非法移民
- NBA》巫師球迷很溫暖！沃爾、畢爾寫信致謝
- Uber喊停 善用叫車App搭小黃可享折扣
- 來真的！ 傳夏普將在美建面板廠、上半年動工
- 李毓芬招認2段情 「大家知道的那兩個」
- 曾與邱惠美合照遭渲染 陳致中：三聲無奈...
- 自由廣場》蔡英文的誠信問題
- （專訪）金裕貞巧繪金雞紅燈籠 最想和「她」再續前緣
- 日職》一週投了近六百球 松坂大輔自認「大丈夫」
- 中職》台日對抗賽是否出征？ 彭政閔：我會去打
- HBL》泰山譚傑龍個人數據技壓吳沛嘉 南山照拿4連勝
- 佈局2018選戰 郝龍斌拋「三個密碼」策略
- 家暴男疑前妻另結新歡 7段性愛片貼臉書挨告
- 霍建華舊愛撇分手 摸臀挑逗「GG很大」男友
- 烏日啤酒廠失火 火光、濃煙竄天
- 林聰賢上任首日 開設H5N6疫災緊急應變中心
- 李國毅、連俞涵鬧不合 不爽女主角不是「她」
- 明天低調入伍 T.O.P曬帥氣平頭照
- 龍潭大池地景 環湖主燈秀全國最大
- 被爆因謝金燕再斷父子關係 豬哥亮經紀人駁：很好笑
- 最新網購詐騙 小心禮券變廢紙
- 杜特蒂不爽被說教 批哥國前總統「北七」
- 自由開講》有個東西叫做「品種不同」
- 女星露絲奈嘉抹黑奧斯卡 小清新亮相
- 消防大隊長等10人授階 林智堅盼永保菜鳥精神
- 林宥嘉邋遢人夫 喜餅耍Q沒空蜜月
- 監守自盜超商99萬 高職生揪友狂歡落網
- NBA》哈登25分13助攻 火箭輕鬆勝魔術
標題：竹縣客語開課率低？教育處：國小已列必修本土語言
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email