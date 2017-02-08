竹縣客語開課率低？教育處：國小已列必修本土語言

2017-02-08 21:16

〔記者廖雪茹／新竹報導〕客委會補助學校推廣客語教學，但新竹縣申請開課比例低，被客委會公開點名，恐影響補助？縣府教育處表示，教育部已補助本土語言課程，學校依據學生的意願調查開課；若客委會以補助客語教學的開課率，做為評核他項計畫的補助依據，將有失公允。

新竹縣政府今天在中正國小視廳教室舉辦校長會議，全縣公私立學校135名校長參加。文化局長蔡榮光在會中表示，推動客語復甦是客委會的重點方向，希望各縣市對客語的開課比例，能夠隨著人口而增加，例如新竹縣客家人口73%，但國小的開課比例卻只有20%，還有很大的成長空間，希望各校配合，向中央爭取更多經費，以加強校園客語環境的推動。

對此，縣長邱鏡淳也請校長們配合，以共同營造新竹縣客家文化生活環境。

縣府民政處國際事務科表示，客委會今年實施「促進地方客語整體發展作業要點」的競爭評比，並於元月23日召集各縣市開會說明，作業要點其中一項是希望學校推廣客語教學，盼客語向下紮根；會中，主委李永得曾公開點名新竹縣的國小客語開課率低，對照苗栗縣60%客家人、開課率50%，將影響今年度客委會的計畫補助、會打折。

蔡榮光說，新竹縣是客家大縣，客委會又是縣府舉辦客家文化活動的主要來源之一，如義民祭典、元宵燈會迎天穿等，他擔心將影響後續客委會的補助。

教育處說明，教育部已補助國中、小學開辦本土語言課，每週一節，國小為必修，學生可選擇客語、閩南語、原住民語等；國中是選修。據統計，全縣80所國小有73校、共861班，約1萬8280名學生上客語課程，扣除原住民學校，學校開班率100%、學生上課率則約53%；30所國中，則有3校、3班、共46名學生。

教育處說，因為已有語言課程，加上去年11月接獲客委會的客語沈浸式教學專案計畫補助時，時間緊迫，最後沒有學校提出申請。不過該處認為，各校已依據學生的意願調查結果開課，而非學校不開課；客委會若以補助客語教學的開課率，做為評核他項計畫的補助依據，有失公允。