| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 生活

竹縣客語開課率低？教育處：國小已列必修本土語言

2017-02-08  21:16

〔記者廖雪茹／新竹報導〕客委會補助學校推廣客語教學，但新竹縣申請開課比例低，被客委會公開點名，恐影響補助？縣府教育處表示，教育部已補助本土語言課程，學校依據學生的意願調查開課；若客委會以補助客語教學的開課率，做為評核他項計畫的補助依據，將有失公允。

新竹縣政府今天在中正國小視廳教室舉辦校長會議，全縣公私立學校135名校長參加。文化局長蔡榮光在會中表示，推動客語復甦是客委會的重點方向，希望各縣市對客語的開課比例，能夠隨著人口而增加，例如新竹縣客家人口73%，但國小的開課比例卻只有20%，還有很大的成長空間，希望各校配合，向中央爭取更多經費，以加強校園客語環境的推動。

對此，縣長邱鏡淳也請校長們配合，以共同營造新竹縣客家文化生活環境。

縣府民政處國際事務科表示，客委會今年實施「促進地方客語整體發展作業要點」的競爭評比，並於元月23日召集各縣市開會說明，作業要點其中一項是希望學校推廣客語教學，盼客語向下紮根；會中，主委李永得曾公開點名新竹縣的國小客語開課率低，對照苗栗縣60%客家人、開課率50%，將影響今年度客委會的計畫補助、會打折。

蔡榮光說，新竹縣是客家大縣，客委會又是縣府舉辦客家文化活動的主要來源之一，如義民祭典、元宵燈會迎天穿等，他擔心將影響後續客委會的補助。

教育處說明，教育部已補助國中、小學開辦本土語言課，每週一節，國小為必修，學生可選擇客語、閩南語、原住民語等；國中是選修。據統計，全縣80所國小有73校、共861班，約1萬8280名學生上客語課程，扣除原住民學校，學校開班率100%、學生上課率則約53%；30所國中，則有3校、3班、共46名學生。

教育處說，因為已有語言課程，加上去年11月接獲客委會的客語沈浸式教學專案計畫補助時，時間緊迫，最後沒有學校提出申請。不過該處認為，各校已依據學生的意願調查結果開課，而非學校不開課；客委會若以補助客語教學的開課率，做為評核他項計畫的補助依據，有失公允。

廣告
  • 新竹縣文化局長蔡榮光今天在校長會議中表示，新竹縣國小客語開課的比例低，希望各校加強校園客語環境的推動。（記者廖雪茹攝）

    新竹縣文化局長蔡榮光今天在校長會議中表示，新竹縣國小客語開課的比例低，希望各校加強校園客語環境的推動。（記者廖雪茹攝）

  • 客委會補助學校推廣客語教學，但新竹縣申請開課比例低。縣長邱鏡淳今天在校長會議中請校長們配合，以共同營造新竹縣客家文化生活環境。（記者廖雪茹攝）

    客委會補助學校推廣客語教學，但新竹縣申請開課比例低。縣長邱鏡淳今天在校長會議中請校長們配合，以共同營造新竹縣客家文化生活環境。（記者廖雪茹攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 客委會 客語 客語學習
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✤雞腿紫蘇梅
藥膳番茄排骨湯
義式塔香炒野菇
法式吐司完美煎法！
轉寄

標題：竹縣客語開課率低？教育處：國小已列必修本土語言


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月8日‧星期三‧丁酉年正月十二日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.