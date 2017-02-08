11校客語競賽獲獎 鄭文燦表揚並誓言讓客語學習向下扎根

2017-02-08 21:14

〔記者邱奕統／桃園報導〕桃園市有11所小幼兒園、國中小學參加全國中小學客家藝文競賽，在全國161校中獲得第1名等獎項，桃園市長鄭文燦今天在市政會議中表揚，他說，市府將持續建構自然、友善的沉浸式母語教學環境，並向下扎根至幼兒園，讓客語學習成為常態，客家語言與文化繼續傳承推廣；此外，他也要求教育局多鼓勵客家母語教學與社團活動，並與客家事務局合作，與客委會協同訂定「客語發展指標」，讓客語推廣與學習成為常態。

這次參加競賽的有幼兒園組的新屋區新奇屋幼兒園，獲客語歌唱表演類第1名與客語口說藝術類第3名、新屋區夏恩幼兒園獲客語戲劇類第3名、楊梅區楊梅幼兒園獲客語歌唱表演類第3名。國小低年級組部分，中壢區興國國小獲客語歌唱表演類第3名、桃園區慈文國小獲客語口說藝術類第3名。國小中年級組由龍潭區石門國小獲客語戲劇類第3名。國小高年級組為平鎮區東安國小獲客語戲劇類第3名。國中組部分，新屋區新屋國中獲客語歌唱表演類第2名、楊梅區瑞原國中獲客語口說藝術類第2名以及客語戲劇類第2名。

鄭文燦說，桃園市多元族群城市，其中客家人口約80萬人，是全國最多的，市府會持續進行鄉土語言教學，向下推動到幼兒園學習階段，讓客語使用能更生活化，也創造出自然、友善的沉浸式母語教學環境， 教育局除多鼓勵客家母語教學與社團活動，也要與客家事務局合作，與客委會訂定「客語發展指標」，讓客語推廣與學習成為常態。