貼心主人打造「抓癢神器」 牛隻好開心

2017-02-08 22:29

〔即時新聞／綜合報導〕英國有名農場主人桑德斯（George Saunders）發現他所飼養的牛隻，遇到頭或背部癢的時候無法抓癢，可能會相當難受，貼心的他便自製了「抓癢神器」，實際裝上後，牛隻紛紛前來使用，表情更是相當享受。

桑德斯除了經營農場，本身也是名機械師，他利用製作機械的專長，將大刷子裝在彈簧架上，再接到農舍的柱子，就成了幫牛抓癢的「神器」。

桑德斯還裝了攝影機在「抓癢神器」上，可見牛隻陸續靠過來，不停摩擦抓癢，看似相當享受，桑德斯說，他未來還可能會再拍點有趣的畫面，因為他非常喜歡看這些牛抓癢的樣子。

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